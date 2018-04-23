新湖分局還沒開張 快打部隊先成立

2018年04月23日 20:03 中時 邱立雅

因應新豐湖口地區人口快速成長，籌備多年的新湖分局終於暫露曙光，預計6月1日正式掛牌營運，不過在地方一片疑慮之中，23日預先成立快速打擊部隊，由縣長邱鏡淳親臨主持校閱，並預告今年10月即將有警界新血加入，充實原本缺乏的人力。

由於竹北、新豐、湖口3地居民以及外來人口，數量高達32萬人，僅有1間竹北分局難以有效率解決案件，2014年便開始籌畫成立新湖分局，但因人力遲遲未能到位，遲至今年才露出曙光，預計在5月14日編組試營運，6月1日正式掛牌。

在內勤人員仍未編組之下，23日舉辦成立新湖分局快速打擊部隊校閱大會，由新豐、湖口地區的山崎、新豐、後湖、湖鏡、湖口及新工派出所以及偵查隊、交通事故處理小組人員組成，總計36人。務求地方治安平穩，也期待成立快打部隊能讓新湖分局成立後警力無縫接軌。

針對地方質疑人力從哪來？縣警局人事室表示，原來警力就滿足成立兩個分局，目前外勤原有編制不變，將會徵召有意願的主管職務警力進駐內勤。至於偵查隊則由原竹北分局撥出3小隊、竹東分局撥1小隊，加上刑警大隊人力支援，預計成立5個小隊。

「不成立新湖分局不放心。」邱鏡淳在致詞時指出，竹北分局為新竹縣組織最大分局，但新豐、湖口地區人口逐漸攀升，加上工業區人口組成多元、交通便捷，毗鄰其他縣市，盼成立新分局之後，能更加有效維護當地治安。

(中時 )