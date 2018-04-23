不要搶麻疹疫苗 北北桃才是重災區

北北桃3都才是麻疹重災區。（疾管署提供）

友善列印
中時

台灣爆發麻疹感染疫情一時難了，引起部分民眾搶打麻疹三合一疫苗（MMR），現在台灣只剩2.6萬劑疫苗，疾管署今（23）日召開傳染病專家會議，重新擬訂疫苗優先接種的對象，其中「北北桃」北部3都的急診醫護人員成了最優先接種的對象。

避免民眾因恐慌而一窩蜂補打疫苗，疾管署傳染病諮詢委員會的專家會議擬出「具有較高感染風險或傳播風險者為優先建議接種對象」，其中醫護人員以台北市、新北市與桃園市醫學中心急診室醫護人員優先。

因為麻疹感染以台北市、桃園市與新北市為3大集中地，在疾管署的病例分布是紅色區塊；而且從2016年以來，這3個區域也是前3名，分別台北市、桃園市各11人、新北市10人，新竹市4人，金門、台南、高雄、南投與屏東各1人。

另外，工作性質會頻繁接觸外國人者，以桃園機場的工作人員優先；還有計畫前往麻疹疫區且家中有免疫不全、孕婦等麻疹併發症高風險族群者優先。

專家會議列出最新優先施打疫苗對象，不再強調「1981年以後出生者」，而是再縮小範圍，主要是台灣現有的MMR疫苗貨源有限，台大感染科醫師李秉穎指出，台灣近20多年來從未出現麻疹引發重症或死亡。

台灣民眾有很好的保護效果，所以現有疫苗要發揮最大的效益，李秉穎表示，麻疹死亡率5到10％那是古早時代的說法，發生在未開發國家，現在台灣的醫療進步、民眾營養足夠，所以麻疹疫情輕微，一般民眾不必搶打疫苗。

(中時 )

新湖分局還沒開張 快打部隊先成… SOGO鍋具特賣 熱銷款3.7折起

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。