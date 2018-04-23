SOGO鍋具特賣 熱銷款3.7折起

2018年04月23日 20:39 中時 郭家崴

SOGO忠孝館KUHN RIKON-UCOM德國黑魔法24cm三鍋套組（含蓋）原價1萬9000元、 特價9999元。（SOGO提供）

遠東SOGO百貨選在母親節前夕，從明（24日）起至5月2日於忠孝館12樓活動會館舉辦「有鍋出色 鍋具展售會」及「初夏市集回饋」；德國品牌ZWILLING JA HENCKELS、Fissler；瑞士品牌KUHN RIKON瑞康屋、KitchenSpring均岱鍋具等精選知名品牌熱銷經典鍋具，最低3.7折起。

視覺系主婦最愛STAUB迴力釘點燉煮鍋24cm，原價1萬3500元、特價4999元，3.7折，再加贈STAUB橄欖木鏟；德國不沾鍋第一品牌Berndes推出黑鑽高深單柄鍋炒鍋32cm，原價1萬1900元，特價6500元，5折。

24日至27每日晚間18:00日瑞康屋舉辦主廚料理體驗派對，邀達人秋香、CC蒞臨，名額有限，需預先報名，採報名收費，每場限額24名。28日起展開的「初夏市集」全面3折起，KUHN RIKON瑞康屋不沾鍋3.5折起，MULTee鑄鐵節能家電、康寧餐具3折起，活動期間累計消費滿千可兌換各式生活好禮，滿3萬元可兌換Panasonic 25L機械式微波爐。

(中時 )