工研院專利寶藏多 向業界招手來挖

2018年04月23日 20:40 中時 邱立雅

「專利好康來工研院挖寶。」工研院創新能量與專利影響力成果亮眼，累積的3萬件專利經過「科睿唯安（Clarivate Analytics）」評比，獲得「全球百大創新機構獎」，科睿唯安智慧財產與標準（IP and Standards）事業群總裁Daniel Videtto 23日親赴工研院頒獎。

科睿唯安是以提供資料及分析服務、協助企業與研究機構加速科學發現和創新步伐的公司，今年1月向全球發布2017全球百大創新機構入選名單，工研院繼2014年後再次入選2017全球百大創新機構 (2017 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators)，台灣僅有工研院與鴻海兩家機構獲選。

科睿唯安的評比基於4項標準，包括專利總數量、專利申請成功率、專利組合的國際化程度、根據文獻引用次數所判定的專利影響力。工研院在「專利高值化」發展策略成果亮眼，至今累積全球近3萬件專利，有效專利數1萬7500件，平均每15位員工產出一件專利，獲得科睿唯安的肯定。

工研院院長劉文雄表示，「創新」脫離不了智慧財產（IP，Intellectual Property），以往智慧財產是產業競爭的工具，現在智慧財產是產業發展的重要基石。面對全球科技創新趨勢，優質專利已成為廠商進入國際市場，並維持產業競爭力的必要條件。若能將專利積極活化運用，將可與商業策略相結合；包括與其他技術廠商交互授權，鞏固國際市場，以及做為研發投抵減稅等財會工具，成為真正的企業資產。

「歡迎業界來工研院挖寶。」工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜深刻體認產業成長與專利品質息息相關，他希望除了增加專利產量外，更致力於「專利高值化」發展策略，追求專利品質創新能量。

Daniel Videtto表示，很高興可以繼2014年後，再次授予工研院「全球百大創新機構」獎項，再次彰顯工研院不斷追求卓越創新的成果，也是工研院得以成為全球領先高科技研究機構的成功基礎。這次來頒獎與參訪，對工研院研究成果感到驚豔。

(中時 )