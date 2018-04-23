林心如疑被搞大肚子！網狂猜：到底誰的種？

2018年04月23日 20:24 中時 林淑娟

林心如、張軒睿感情發展讓觀眾揪心期待。（八大）

林心如、張軒睿主演的台視、八大電視《我的男孩》已進入尾聲，上週五（20日）收視再創佳績，平均收視率為1.01，其中最高段收視1.19，落在張軒睿醉倒在天橋上痛哭。然而在節目播完後，立刻打出的下集預告，卻引來網友暴動洗版，看到林心如疑似懷孕鏡頭，討論版一片慘叫留言，猜測不會是李李仁的吧？甚至開始回想張軒睿何時搞大女主角的肚子。

該劇官方粉絲團已連續三天出現熱烈討論盛況，連林心如、張軒睿本尊都被吸引上來參與留言。林心如說，身為劇的製作人，最開心的莫過於看到大家這樣的積極發言、討論這部作品，覺得非常榮幸跟感動。

連日來釋出的幾波預告片中，男主角一句「我們真的不適合」台詞，逼哭不少粉絲，紛紛留言無法接受這樣的安排。對於網友的熱議，張軒睿說，網友的留言他幾乎全都有看，看大家隨著劇情而情緒起伏，是另一種成就感，「尤其是預告，讓大家腦洞大開去推測，很有趣」。

張軒睿在天橋上的一場酒醉戲，他邊灌酒邊唱「緊緊相依的心，如何say goodbye」，竟被網友將歌詞重組，變成「向心如say goodbye」，腦補男女主角可能分手。《我的男孩》預計於5月11日播出最後一集，觀眾對於林心如和張軒睿的感情發展，可說既期待又怕受傷害。林心如說，很感謝大家一路的支持，但千萬不要錯過《我的男孩》美好旅程的終點，希望故事的結局不會讓大家失望。

(中時 )