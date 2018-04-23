今尖峰用電量亮橘燈 網狂酸：DPP快用愛發電啊!

高溫來襲，台電用電量暴增。(圖/本報資料照，示意圖)

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中時電子報
／綜合報導

根據中央氣象局資料顯示，今(23)日中午12點多台北最高溫飆破34.3℃，許多民眾都忍不住的大喊「好熱！」，據台電網站資料顯示，今日預估最高用電量尖峰達3148萬瓩，使用率達95%，恐達到亮警戒橘燈的狀況，這也讓網友在批踢踢(PTT)上發問「今天台電是不是很抖！」底下網友也紛紛狂酸快用愛發電阿。

根據台電資料顯示，午間因氣溫飆高全台用電量達3091.4萬瓩，使用率94%，且預估今日最高用電量達3148.7萬瓩，尖峰使用率95%，這也讓台電在今日亮起了警戒橘燈的狀況。去年2017年的815大停電讓民眾記憶猶新，大家紛紛也在知名論壇PTT上討論，今年是否會再度有電量不足的情況。就有一名網友PO文發問，今天台電跟政府有沒有覺得很抖？畢竟今天高溫達到32度，看了一下台電資料只剩150萬瓩的電力，使用率還達到94%，要是來個操作不順或不可抗因素，就又要提早下班了！

底下網友也紛紛回應狂批蔡政府「dpp黨工塊使用台灣價值用愛發電！！！」、「用台灣價值發電」、「又要把藏的電搬出來了，很不方便」、「今日用電 台灣價值儲值了嗎！」、「最好四月就開始跳電，看那些智障再來什麼我是人我反核用愛發電」、「又藏電了 X」。

(中時電子報)

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