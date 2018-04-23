炎亞綸重返歌壇 一開唱就醉人

2018年04月23日 20:48 中時 陶福媛

炎亞綸一眼就挑中 GUCCI兔子BUNNY刺繡牛仔襯衫，十分卡哇伊。（JOJ PHOTO攝影）

顏值不輸韓星的炎亞綸最近走紅兩岸三地。。（JOJ PHOTO攝影）

顏值不輸韓星的炎亞綸最近走紅兩岸三地。。（JOJ PHOTO攝影）

顏值更勝韓星的炎亞綸，近幾年多把工作重心放在戲劇演出上，已有四年沒有發行新曲。最近他以新曲《最想去的地方》重返歌壇，擋不住好心情，連在休息室也開心哼著曲子，連周遭的人都能感受到他對音樂的熱愛。

「我一直很愛音樂，喜歡唱歌，平時就是這樣哼哼唱唱！」炎亞綸說，之前在飛輪海，後來單飛推出個人專輯，足足唱了十年，唱到有點膩、有點怕，這四年幾乎是逃避似地，完全不想再唱歌，直到日前他聽到《最想去的地方》的試聽帶，一聽就愛上，燃起了重返歌壇的念頭。

「最近我又重拾唱歌的快樂！」炎亞綸笑說，現在他一個禮拜會去唱KTV兩三次，又回到當初愛唱歌的純粹心情，不再是為了演出、工作等目的開口唱歌，「接下來我還會陸續推出新曲，請拭目以待！」

這回炎亞綸受邀進攝影棚拍攝時尚單元，在眾多GUCCI春夏最新男裝當中，一眼就挑中邦尼兔BUGS BUNNY牛仔襯衫，偌大的兔寶寶就繡在襯衫的正中央，十分可愛。

炎亞綸笑說，小時候在美國時，每天最開心的事就是看卡通，華納兄弟的卡通明星邦尼兔、崔弟Tweety、豬小弟、達飛鴨他都喜歡，其中他最愛的就是邦尼兔，「我還會學兔寶寶用暴牙啃紅蘿蔔呢！」

時尚精品GUCCI近來深受千禧世代的喜愛，同樣是千禧世代的炎亞綸，不僅對融入美式卡通元素的時尚單品很感興趣，就連印上GUCCI LOGO 的洞洞裝也樂於嘗試，「GUCCI就是酷，不覺得嗎?」

(中時 )