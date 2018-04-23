「警消不服從陳抗」脫序毆打記者 北市警蒐證追究

「警消不服從」活動，傍晚抗議人士在立法院外與維持秩序的警方爆發拉扯衝突，並打傷記者。（中央社）

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中時

退警總會申請退休警消人員不服從陳情抗議行動，活動進行首日，爆發多起衝突，台北市警局23日晚間發布新聞表示，將對不法行動蒐證後，依法追究。

市警局表示，退警總會退警總會為表達政府對於退休警消人員年改不公，倉促於107年7月上路實施，向臺北市政府警察局中正第一分局申准於107年4月23日12時至4月24日22時止，假立法院、監察院及總統府周邊道路舉辦「保障警察消防權利」的集會遊行活動，14時36分群眾推擠員警欲進入監察院陳情，由中正一分局於15時0分第1次舉牌警告，期間發生林姓群眾攀爬至監察院大門頂將國旗強行取下，部分群眾與現場採訪媒體發生肢體衝突，16時29分群眾行經總統府灑冥紙及潑紅漆，於16時42分由南港分局舉牌警告，警方刻正檢視相關蒐證畫面，依法積極偵辦中。

市警局表示，針對集會遊行期間發生數起脫序行為，造成2名本局員警及4名記者受傷，經過濾現場蒐證影帶，已掌握滋事分子，將持續檢視蒐證畫面及相關事證，查明涉案對象身分，依涉案情節分別依刑法、社會秩序維護法、集會遊行法、廢棄物清理法等從嚴究辦。

市警局強調，一向尊重民眾表達意見之自由，對於集會遊行活動之舉辦，均秉持「保障合法、取締非法、防處暴力」之原則，針對衝撞警方、毆打採訪記者、灑冥紙及潑漆行為，已逾越合理表達訴求範圍，警方將嚴正執法，決不寬貸，以維護社會秩序及民眾安全。

(中時 )

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