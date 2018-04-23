從五行下手一個人想太多時 這樣做能讓他有積極行動

五行相生相剋 一個人想太多時這樣做能讓他有積極行動(圖/康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

五行學說是中國傳統醫學的理論基礎，以木、火、土、金、水等5種自然界屬性，推演至氣候、五臟六腑的生理、病理關係、七情（情緒）變化及各種事物歸屬上。

所謂五行相生、相剋是指五行之間有互相滋生、助長關係，譬如木生火、火生土；或相互制約的木剋土、土剋水的相剋關係。中醫也運用五行理論處理精神、心理疾病，一般人則可依此選用動作調氣、情緒對治、音樂心療及穴位按摩方法打通經絡，把氣調回平衡狀態，減少情緒過度紛擾，維持身心健康。

五行相生相剋，一個人想太多時，這樣做能讓他有積極行動(圖/康健雜誌)

肝屬木，主憤怒︱對治情緒：悲傷

金可以剋木，肺屬金，負責悲傷的情緒。因此生氣時，可以用悲傷宣泄怒氣。

心屬火，主喜樂︱對治情緒：恐懼

水可以剋火，腎主水，負責恐懼的情緒。當一個人過於開心時，容易精神恍惚。此時可以透過對外界的恐懼、驚嚇來拉回專注力。

脾屬土，主思慮︱對治情緒：激怒

木可以剋土，肝屬木，主怒。因此當一個人想太多，煩惱不斷時，適當激怒、給點情緒刺激，可阻斷胡思亂想，不再躊躇不定而有積極行動。

肺屬金，主悲傷︱對治情緒：喜樂

火可以剋金，心屬火，主喜樂。當人過度悲傷的時候，建議做能讓自己快樂的事情，如游泳、跑步、看喜劇，轉移注意力。

腎屬水，主驚恐︱對治情緒：思慮

土可以剋水，當一個人非常害怕時，運用動腦活動轉移注意力，下棋、桌遊都是好方法。

文章來源：五行相生相剋，一個人想太多時，這樣做能讓他有積極行動

文章來源：「大怒」易失去理智，壞情緒４解方

文章來源：「過喜」無法集中精神，情緒３解方

文章來源：「憂思」易傷神，壞情緒４解方

文章來源：「驚恐」氣會往下亂竄，可能還會尿失禁，情緒４解方

文章來源：「悲傷」無力時，情緒４解方

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

今尖峰用電量亮橘燈 網狂酸：DPP… 新光三越母親節 全館首4日滿5000…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。