從五行下手一個人想太多時 這樣做能讓他有積極行動

2018年04月23日 20:59 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

五行學說是中國傳統醫學的理論基礎，以木、火、土、金、水等5種自然界屬性，推演至氣候、五臟六腑的生理、病理關係、七情（情緒）變化及各種事物歸屬上。

所謂五行相生、相剋是指五行之間有互相滋生、助長關係，譬如木生火、火生土；或相互制約的木剋土、土剋水的相剋關係。中醫也運用五行理論處理精神、心理疾病，一般人則可依此選用動作調氣、情緒對治、音樂心療及穴位按摩方法打通經絡，把氣調回平衡狀態，減少情緒過度紛擾，維持身心健康。

五行相生相剋，一個人想太多時，這樣做能讓他有積極行動(圖/康健雜誌)

木

肝屬木，主憤怒︱對治情緒：悲傷

金可以剋木，肺屬金，負責悲傷的情緒。因此生氣時，可以用悲傷宣泄怒氣。

火

心屬火，主喜樂︱對治情緒：恐懼

水可以剋火，腎主水，負責恐懼的情緒。當一個人過於開心時，容易精神恍惚。此時可以透過對外界的恐懼、驚嚇來拉回專注力。

土

脾屬土，主思慮︱對治情緒：激怒

木可以剋土，肝屬木，主怒。因此當一個人想太多，煩惱不斷時，適當激怒、給點情緒刺激，可阻斷胡思亂想，不再躊躇不定而有積極行動。

金

肺屬金，主悲傷︱對治情緒：喜樂

火可以剋金，心屬火，主喜樂。當人過度悲傷的時候，建議做能讓自己快樂的事情，如游泳、跑步、看喜劇，轉移注意力。

水

腎屬水，主驚恐︱對治情緒：思慮

土可以剋水，當一個人非常害怕時，運用動腦活動轉移注意力，下棋、桌遊都是好方法。

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(中時電子報)