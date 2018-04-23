新光三越母親節 全館首4日滿5000送200

5月4日、5日持新光三越貴賓卡與13大指定銀行信用卡刷2000元並扣會員點數10點送OTOTO大腳雪怪沙拉夾（圖）或懶熊隔熱墊；刷3萬5000元送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤，擇一限量兌換。（新光三越提供）

友善列印
中時
5月4日、5日持新光三越貴賓卡與13大指定銀行信用卡刷2000元並扣會員點數10點送OTOTO大腳雪怪沙拉夾或懶熊隔熱墊（圖）；刷3萬5000元送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤，擇一限量兌換。（新光三越提供）
5月4日、5日持新光三越貴賓卡與13大指定銀行信用卡刷2000元並扣會員點數10點送OTOTO大腳雪怪沙拉夾或懶熊隔熱墊；刷3萬5000元送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤（圖），擇一限量兌換。（新光三越提供）

報導郭家崴

母親節來了、新光三越26日至5月13日以「媽媽的心願」為主題發想，針對貴婦優雅型、喜愛旅行、想要享受輕鬆生活、喜愛乾淨空間或3C科技的媽媽們，歸納出美妝、行李箱、護膚療程、智能家電或3C等心願趨勢禮品。

首4日持新光三越貴賓卡滿5000送200、檔期間13大指定銀行周周購物滿千送百獨家贈、指定日期持貴賓卡與指定銀行信用卡獨家再贈「媽咪廚房食尚調味」限量卡友禮等多重消費購物回饋。

全台分店也有貴賓卡友專屬加碼活動，台北南西店、台北天母店、台北站前店首4日名品單櫃滿萬送500，台中中港店30日至5月1日全館滿5000送200，台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店5月10日至13日女鞋/女包/珠寶/飾品/家用專櫃滿5000送300。

母親節聚餐全台分店有眾多美食，包括收錄於《台北米其林台北指南》推薦的欣葉台菜、老乾杯；與「必比登推介」、香港米其林一星的鼎泰豐，以牛肉麵聞名的「清真中國牛肉麵食館；以及多家亞洲各地米其林星級餐廳，像是曾獲香港米其林二星的「名人坊」、連續6年獲香港米其林一星的「添好運」、獲香港米其林一星的「夜上海」、連2年獲上海米其林一星的「老乾杯」等指標性餐廳；還有新加坡國寶級餐廳「珍寶海鮮」、有「世界最美咖啡館」之稱且擁有近300年歷史的「福里安花神咖啡」等。

凡透過新光三越領先百貨首創的｢美食訂候位服務https://rsv.skm.com.tw」，可輕鬆訂位或查詢候位狀況，持台新銀行的新光三越聯名卡於全台新光三越餐廳用餐消費再加碼2%回饋。

(中時 )

從五行下手一個人想太多時 這樣… 板橋大遠百媽咪女王慶 扭蛋抽倫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。