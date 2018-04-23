新光三越母親節 全館首4日滿5000送200

2018年04月23日 21:09 中時 郭家崴

5月4日、5日持新光三越貴賓卡與13大指定銀行信用卡刷2000元並扣會員點數10點送OTOTO大腳雪怪沙拉夾或懶熊隔熱墊（圖）；刷3萬5000元送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤，擇一限量兌換。（新光三越提供）

5月4日、5日持新光三越貴賓卡與13大指定銀行信用卡刷2000元並扣會員點數10點送OTOTO大腳雪怪沙拉夾或懶熊隔熱墊；刷3萬5000元送LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤（圖），擇一限量兌換。（新光三越提供）

報導郭家崴

母親節來了、新光三越26日至5月13日以「媽媽的心願」為主題發想，針對貴婦優雅型、喜愛旅行、想要享受輕鬆生活、喜愛乾淨空間或3C科技的媽媽們，歸納出美妝、行李箱、護膚療程、智能家電或3C等心願趨勢禮品。

首4日持新光三越貴賓卡滿5000送200、檔期間13大指定銀行周周購物滿千送百獨家贈、指定日期持貴賓卡與指定銀行信用卡獨家再贈「媽咪廚房食尚調味」限量卡友禮等多重消費購物回饋。

全台分店也有貴賓卡友專屬加碼活動，台北南西店、台北天母店、台北站前店首4日名品單櫃滿萬送500，台中中港店30日至5月1日全館滿5000送200，台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店5月10日至13日女鞋/女包/珠寶/飾品/家用專櫃滿5000送300。

母親節聚餐全台分店有眾多美食，包括收錄於《台北米其林台北指南》推薦的欣葉台菜、老乾杯；與「必比登推介」、香港米其林一星的鼎泰豐，以牛肉麵聞名的「清真中國牛肉麵食館；以及多家亞洲各地米其林星級餐廳，像是曾獲香港米其林二星的「名人坊」、連續6年獲香港米其林一星的「添好運」、獲香港米其林一星的「夜上海」、連2年獲上海米其林一星的「老乾杯」等指標性餐廳；還有新加坡國寶級餐廳「珍寶海鮮」、有「世界最美咖啡館」之稱且擁有近300年歷史的「福里安花神咖啡」等。

凡透過新光三越領先百貨首創的｢美食訂候位服務https://rsv.skm.com.tw」，可輕鬆訂位或查詢候位狀況，持台新銀行的新光三越聯名卡於全台新光三越餐廳用餐消費再加碼2%回饋。

(中時 )