準王妃梅根婚前小露性感 萬元洋裝網上瘋搶

2018年04月23日 20:52 中時 陳張眾

梅根（左）與哈利王子現身英女王92歲大壽音樂會，以一襲英國設計師Stella McCartney斗篷洋裝搭配同色系Manolo Blahnik尖頭高跟鞋，展現優雅王妃風範。（翻攝自Stella McCartney官方IG）

Self-Portrait綠色花卉洋裝，約合新台幣1萬3000元。（翻攝自Self-Portrait官網）

即將於下月與哈利王子步入禮堂的梅根馬克爾（Meghan Markle），除了平日穿搭被時尚愛好者們密切關注外，連大婚之日將選穿的婚紗品牌，也能在被有心人士操作下設成賭局，可謂全身行頭都具指標性。

日前梅根與未婚夫哈利王子一同現身於雪梨舉辦的永不屈服運動會（Invictus Games），即選穿一件出自Self-Portrait 2018早春系列的綠色印花洋裝；低胸剪裁搭配蕾絲細節若隱若現，展現訂婚後難得的性感風情，配上外搭的Alexander McQueen修身西裝外套及Manolo Blahnik跟鞋，為整體添上一絲優雅平衡感。這件約合新台幣1萬3000元的Self-Portrait綠色洋裝，更在官網上造成搶購，目前最小號僅能接受預訂，品牌預計7月才能出貨。

而日前小倆口現身英女王伊麗莎白二世92歲大壽音樂會時，梅根則搖身一變，造型換打好媳婦牌。一襲英國設計師Stella McCartney斗篷洋裝搭配同色系Manolo Blahnik尖頭高跟鞋，手拿Naeem Khan星座圖騰晚宴包，頗具準王妃架勢，也讓兩人預計於5月19日在溫莎城堡中舉辦的世紀婚禮，更令人期待。

(中時 )