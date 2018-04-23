南韓巨星GD代言「神話世界」 濟州島旅遊最夯新選擇

2018年04月23日 21:10 中時 林淑娟

適合大人小孩同遊的濟州神話主題公園。（濟州神話世界提供）

濟州神話主題公園。（林淑娟攝）

濟州神話主題公園遊樂設施。（林淑娟攝）

濟州神話世界萬豪度假酒店。（濟州神話世界提供）

年滿21歲的外國人才能進入的藍鼎娛樂場。（濟州神話世界提供）

三兄弟烤肉餐廳。（林淑娟攝）

GD咖啡店外觀。（林淑娟攝）

擁有豐富旅遊資源的濟州島，一向被譽為「韓國最美麗的後花園」，也是韓國知名蜜月勝地，尤其近期在綜藝節目《孝利家民宿》的熱播帶動下，更吸引韓國國民及各國旅客前往濟州島度假。除了過去大家熟悉的龍頭岩、神奇之路、萬丈窟、城山日出峰等知名觀光景點，由南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon權志龍（GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」，更是近期濟州島旅遊的最新熱門選擇，不管是家庭親子、情侶、追星粉、商務旅客，不同年齡層的旅客都能在神話世界被滿足度假需求。

由藍鼎國際投資開發的「濟州神話世界」，是國際級休閒娛樂綜合度假區，佔地250萬平方米（約75萬坪），也是濟州島目前最夯的新興旅遊景點。度假區內主題樂園、娛樂場（CASINO）、酒店式公寓、豪華酒店、休閒設施、商業美食店街、免稅店等一應俱全，

神話世界從2017年4月起，分階段陸開幕營業，濟州神話世界盛捷服務公寓、神話主題公園、藍鼎度假酒店、藍鼎會議中心以及美食娛樂綜合體YG娛樂鎮、萬豪度假酒店以及神話商業美食街都已陸續正式投入營運。2018年2月25日，藍鼎娛樂場（CASINO）也正式開張。今年夏季登場的則有濟州島唯一大型水上樂園「神話水上樂園」及神話酒店，最令人期待的四季度假酒店以及獅門影城，則預計在2020年投入營運。

特別推薦：

●適合親子共遊的神話主題公園：

神話主題公園是以韓國著名動漫公司 TUBAn 旗下的知名 3D 動漫角色，例如 Larva「爆笑蟲子」、 Wingcle Bear「皇冠熊」、Buck「巴克」及 Oscar「奧斯卡」為藍本攜手聯合打造，主要是和家庭旅客。樂園由三個主題區組合而成，分別是「視界之港」、「爆笑蟲子的險村」及「奧斯卡新世界」，以15項精彩刺激的遊樂設施、主題展覽及引人入勝的現場表演，讓遊客有如身臨其境漫遊於動畫電影的神話世界中。

● 適合追星韓粉的YG娛樂鎮

YG娛樂鎮正對著神話主題公園正門，聯合世界知名的YG Entertainment共同打造，外觀獨特的「Untitled，2017」(別稱「GD 咖啡店」)，從企劃到裝修，全程由南韓巨星權志龍G-Dragon（GD）親自參與，充分反映GD自創個性品牌「Peaceminusone」的內涵和風格。保齡球酒吧「AC.III.T」，以及銷售 YG 藝術家MD商品的「All That YG」也是多姿多彩的夜間娛樂區。YG Entertainment旗下藝人也會在娛樂鎮內舉辦不同類型的活動，爲遊客帶來歡樂和驚喜。

此外，YG娛樂鎮內的海鮮餐廳「漁人碼頭」、早午餐咖啡廳「三鳥」、「三兄弟烤肉」也都已開業，特別是「三兄弟烤肉」最大特色是濟州島經典黑豬肉燒烤，每天的黑豬肉都限量供應，蒜泥與芥末醬、花生醬混合調製而成的調料醬，是只有在三兄弟烤肉的神話世界店才能品嘗到的特製醬料，提醒旅客一定要先預約，才能好好享用美食，不至於鎩羽而歸。

(中時 )