日本三菱推出30DX巡防艦 將取代朝霧級

2018年04月23日 20:58 中時電子報 江飛宇

在美國華盛頓舉行的「海空太2018博覽會」(seaairspace 2018)，日本三菱重工展示「30DX」多功能巡防艦的概念模型，可能成為下一代日本海上自衛隊的二級巡防艦。

海軍情報網(navy recognition)報導，日本採購技術與後勤局（ATLA）於2017年8月9日，宣佈將展開一項新輔助水面艦艇的計劃，名稱叫做「30DX」，預計全長130公尺、寬度16公尺，預計排水量為3900噸，最高速度超過30節。ATLA已指定三菱重工（MHI）為總承包商，三井造船工程則是為分包商。並由三菱建造第一艘，三井則負責第二艘，前兩艘新艦預計都會從2018年開始動工。

這項計畫與三菱重工在2015年自費規畫的「30FF」快速巡防艦有點關係，當時三菱所設想的30FF具有超過40節的速度，排水量約3000噸，並且採取輕武裝，有點類似美國濱海戰鬥艦LCS概念。然而最後的計畫概念與功能已完不不同，可能與於美國LCS的爭議很多有關，因此30DX回復到類似派里級的那種多功能飛彈巡防艦。

30DX的解說

三菱重工代表強調，30DX具有隱身外型（應用三菱重工的雷達和聲音的隱身技術）、多工智慧系統（具備分散式傳感器、自動損害控制系統、船舶資源管理和機動控制能力）、可擴充性（模組化隔艙，能擴充更大的任務要求）。

雖然三菱代表沒公布，但一般猜測它的武裝具有5英寸艦炮、16具 Mk41垂直發射系統，以及8枚日本自製的超音速反艦導彈XSSM。還可以從模型上看的到魚雷發射器、海公羊近迫防禦系統(Sea RAM)，另有直升機甲板可以停降直升機。

受限於日本和平憲法，因此海上自衛隊所有的作戰艦都叫「護衛艦」，這在分類上會有些混亂，但仍然可以因作戰實力與噸位做一些區分：目前海上自衛隊戰力最強的是8艘8千噸等級的飛彈護衛艦(應該是飛彈驅逐艦)，分別是金剛級與愛宕級，在其下的是6000噸的秋月級(Akizuki)與朝日級(Asahi)，總數有6艘。原本定位為通用護衛艦(普通驅逐艦)，能夠大量製造與部署，但是6000噸的規格仍然太大，操作成本也偏高，因此另外建立30DX的計畫，預計將可以取代1980年代建造的朝霧級(Asagiri)與阿武隈級(Abukuma)。

(中時電子報)