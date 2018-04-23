板橋大遠百媽咪女王慶 扭蛋抽倫敦來回機票

板橋大遠百首11日憑HAPPY GO卡＋全館單筆滿5000元可兌換英倫風雙層扭蛋巴士體驗券，每日限量100份。（板橋大遠百提供）

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板橋大遠百媽咪女王慶，ElizabethArden 21天霜經典長效保溼組，價值4600元、優惠價1480元，限量15組，32折（板橋大遠百提供）
板橋大遠百母親節來店禮-YVONNE COLLECTION摺疊購物袋，每日限量700份（板橋大遠百提供）

板橋大遠百26日至5月13日「媽咪女王慶」首次推出「超值購物13% 14% 15%回饋」，指定日期刷指定銀行信用卡大家電滿萬送千，首4日刷台新卡滿2萬分期回饋13%；國際精品滿萬送千，假日限定刷遠銀卡滿5萬分期回饋14%；化妝品下殺3.2折滿5000送500，5月5日起假日限定刷花旗卡，化妝品/數位3C/小家電等滿1萬分期回饋15%。

同時，聯合13大銀行分期刷滿6000送300，享5%優惠；HAPPY GO點數200點可兌換100元紅利券、500點兌換250元紅利券；26日、27日持HAPPY GO卡全館當日單筆消費滿999元，可兌換YVONNE COLLECTION摺疊購物袋等好禮，每日限量700份；26日至5月27日有英倫風雙層扭蛋巴士進駐，扭蛋最大獎是台灣-倫敦來回機票。

今年內睡衣跨業種合作，除了增加消費者購買誘因外，也創造新客群。26日至29日推出「輕漾媽咪內睡衣聯合展售會」，內衣最低價500元起，於會場消費滿1500元可至「植村秀-兌換粉底液體驗禮」；消費滿5000可獲「多莉輕食-香蕉巧克力舒芙蕾鬆餅」。

27日至29日於曼黛瑪璉、瑪登瑪朵消費滿1萬元送「FUGU超生波震動負離子按摩梳」限量25份；於Lady消費滿8800元送「資生堂百優抗老明星組」限量60份；此外，還推出「姊妹相約享美麗-買三送三」，祭出許多優惠商品。

(中時 )

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