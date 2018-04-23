GD粉絲必朝聖！ 濟州神話世界GD咖啡店感受偶像就在身邊

2018年04月23日 21:10 中時 林淑娟

GD親自出席GD咖啡店開幕，當時蓋的手印目前在店內陳設。（濟州神話世界提供）

GD親自出席GD蓋的手印目前在咖啡店內陳設。（濟州神話世界提供）

GD咖啡店內部。（林淑娟攝）

GD咖啡店內醒目的大黃花。（林淑娟攝）

GD咖啡店的菜單，GD精選的會以藍色小花標記。（林淑娟攝）

GD精選飲品。（林淑娟攝）

GD咖啡店的醒目大紅花。（林淑娟攝）

咖啡店內也有陳設GD自創的潮牌耳機。（林淑娟攝）

GD咖啡店外觀。（林淑娟攝）

咖啡店內採光極佳。（林淑娟攝）

由南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon權志龍（GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」，已於3月22日宣布盛大開幕。神話世界裡由GD積極參與規劃設計的「Untitled, 2017」（別稱「GD咖啡店」）更已提前在2月25日開幕，這是GD在入伍當兵前出席的最後一個公開活動。不僅開幕當天有上千名粉絲排隊數小時，僅為爭睹偶像一面，咖啡店開幕至今，每天也都有不少GD粉絲前往朝聖，品嚐由偶像親自挑選的甜點、咖啡及啤酒。身為追星韓迷，GD咖啡店當然是來到濟州島必去的朝聖地點！

GD當初積極參與咖啡店的規劃和設計，若從高空俯視，就會發現，整座咖啡廳正是由「G」及「D」兩個英文字母拼合而成，從命名和室內設計，到選擇咖啡和可可豆以製作菜單上的特色咖啡和甜點，到處都有巨星的影子。當一踏進明亮的咖啡廳，映入眼簾的就是屋頂上兩朵最吸睛的大黃花和大紅花，且每隔幾秒，花瓣就會因為充氣效果而呈現出不同的變化，活靈活現在眼前「綻放」給你欣賞。充滿時尚設計感的咖啡廳，這段時間以來獲得國際韓潮愛好者廣泛關注。

根據記者實地消費體驗，菜單上標記有藍色小花的，就是「GDS PICK」，亦即這些咖啡、甜點、啤酒都是由DG親自參與挑選。雖然GD咖啡廳的營業時間是從上午9點到晚上10點，但因為有了偶像的加持，舉凡菜單上有「GDS PICK」標記的咖啡、飲料、甜點都會比菜單上其他的選擇貴上一點，就算當天只是平常日而非假日，也才下午兩點多而已，一些熱門的甜點、咖啡早就被粉絲們搶購一空，記者和同行友人，只有哀怨地點到「芝麻拿鐵」、美式咖啡、拿鐵和摩卡，和一瓶DG聯名啤酒。

要特別提醒的是，不同於咖啡價位走的從6000（台幣177）到9000韓元（266）不等的平價路線，啤酒一瓶可是要14000元韓元（台幣413元）。不過這樣的價位，對於GD粉絲而言，根本不算什麼，光是慵懶坐在偶像親自設計的悠閒空間，啜飲著偶像親自挑選的咖啡豆煮出來的咖啡，享受著落地玻璃窗灑進來的明亮陽光，或者起身走動，慢慢欣賞GD在開幕時留下的手印、他穿過或用過的蒐藏品，以及他創立的潮牌耳機等陳設，就彷彿感受到偶像貼近身邊的美好。

(中時 )