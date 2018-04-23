打通生活命脈 新店平廣災害復建有成

2018年04月23日 21:09 中時 葉書宏

新北市新店平廣地區於蘇迪勒颱風受創嚴重，且後續屢遭颱風及大雨影響，導致平廣路沿線災害頻傳，其中平廣路125-1號旁「黑橋」於去年6月大雨亦遭災害受損，造成道路中斷，新北市府自災後持續進行復建，日前已完成平廣路道路復建及改善工作。

新店區平廣路沿平廣溪蜿蜒而行，流域自然景觀豐富，假日常吸引遊客步行觀賞，平廣路為居民出入必經道路，也是當地餐飲業者賴以維生的道路，然而蘇迪勒颱風過後平廣溪滿目瘡痍，大量土石堆積造成溪流改道、道路損毀，除了出入受阻，民眾生計也受到影響。

災後市府相關單位陸續完成復建工程，不料去年6月大雨又導致巨石崩落撞擊平廣路「黑橋」，橋樑結構受損，市府立即以臨時設施維持道路通行，同時規劃橋梁重建工程及協調臨時便橋路線；重建橋梁採用預力樑型式，放寬橋面增加人行道，且一併修復景觀平台及延伸護岸保護。

農業局表示，平廣路為當地重要的聯外道路，風災過後市府施工團隊即陸續修復沿線損毀道路，也導入生態工法理念，工程得到市府優質獎及農委會優良農建肯定，去年6月大雨又造成黑橋損壞，經施工團隊努力克服多雨天氣及巨石清除不易等不利條件，完成農曆年前橋梁通車之目標，也一併修復平廣路路面，連同前期災害復建工程，完成平廣路整段災害復建，打通當地居民生活命脈，民眾生命財產得以保障。

另外，平廣溪沿岸自然資源豐富，於景觀平台可欣賞平廣溪自然風光，如運氣好時還可以遇見台灣藍鵲等保育類鳥態，附近也有新北十大打卡景點「新北最老樹－新店九丁榕」，歡迎大家來平廣走走。

新店區廣興里長吳進興表示，黑橋為平廣地區重要橋梁，感謝市府施工團隊之努力，達到如期通車目標，也感謝市府自蘇迪勒風災以來，持續在平廣路沿線建設，讓平廣路通行更加安全舒適。

(中時 )