曼特食品母親節限定款蛋糕祭早鳥價

2018年04月23日 21:44 工商 曾麗芳

余永如表示，今年新推出母親節限定款蛋糕與千層蛋糕系列搶市。（圖／曾麗芳）

曼特食品今年新推出彌月千層蛋糕系列，千層蛋糕每種口味都有十層。（圖／曾麗芳）

搶攻母親節蛋糕商機，各家糕餅業者包括85度C、法布甜、曼特食品等，紛紛推出新口味蛋糕搶市！其中，以重乳酪蛋糕在業界異軍突出的曼特食品，今年除了各式拿手的乳酪蛋糕之外，還推出兩款母親節限定8吋蛋糕-德式黑森林與生乳芋泥蛋糕。

其中，生乳芋泥蛋糕採用台中大甲在地檳榔心芋與日本進口的生乳鮮奶油結合，芋頭香甜、鮮奶油不膩口；而德式黑森林在巧克力蛋糕體用布丁及大顆的酒漬櫻桃雙夾層，再用比利時進口的巧克力屑包裹著整顆蛋糕體，成就了經典不敗的黑森林蛋糕。

曼特食品台中東英店祭出早鳥優惠價，即日起至5/1前預購上述兩款母親節限定蛋糕，早鳥價399元起。

創立僅5年的曼特食品，靠著真材實料、打出「曼特蛋糕重乳酪首選」，最初就在網購平台崛起，在短時間內就迅速累積了超高人氣，更獲選為「台中十大伴手禮」暨「台中市好禮金禮獎」的肯定。

曼特食品最有名的「維京沙布烈重乳酪」蛋糕有著團購美食必買蛋糕的封號，每年約可賣出6萬顆；加上「帕瑪森誘惑」、「曼特經典拼盤」，單是排行榜前三名重乳酪蛋糕，每年合計熱銷超過10萬顆。

曼特食品創辦人之一余永如表示，曼特食品目前在台中擁有東英店與中友店、以及最新創立的桃捷A8站等三家分店，網購平台與實體通路相輔相成。

余永如說，曼特食品除了拿手的重乳酪系列外，彌月蛋糕也是人氣商品。今年新推出彌月千層蛋糕系列，千層蛋糕每種口味都有十層，要讓每個收到蛋糕的朋友都能感受到誠意，因此取名「層意十足」；至於口味則有紅茶、蜂蜜與抹茶三種，採用日月潭紅茶、台灣本土百分百純蜜、以及日本有機認證的東茶園抹茶粉，強調不使用人工香料與人工色素，對於食材絕不馬虎。

曼特食品看好彌月蛋糕市場的發展潛力，今年規劃參加全台約10場婦幼展，全力推動彌月蛋糕市場。

(工商 )