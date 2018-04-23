蔣智賢遭兄弟迷撻伐 富邦領隊：未來加強管制

蔣智賢因推了史總的動作，慘遭兄弟球迷撻伐。(富邦球團提供)

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中時電子報

富邦悍將和中信兄弟上周三連戰，火藥味十足，富邦的蔣智賢更因在衝突中，用手推了中信總教練史耐德的動作，淪為兄弟迷的箭靶，他昨頻被噴垃圾話，情緒失控、導致換氣過度不適退場，富邦領隊蔡承儒今(23日)呼籲球迷，不要有人身攻擊，若真的太超過，最嚴重將被請出場。

富邦和中信上個系列賽，因近身球三度清空板凳；蔣智賢在首戰推了史總，接著兩天的比賽，只要他走上場，左外野的兄弟迷就會舉起「人品定優劣、苦練決勝負」的標語；蔣智賢的臉書粉絲團，也在隔天被大量憤怒的兄弟迷灌爆。

蔣智賢昨4局打完就退場，富邦總教練葉君璋賽後透露，是有三壘側的兄弟迷，不斷飆罵垃圾話、做人身攻擊，蔣智賢情緒失控、換氣過度不適，才讓他下場休息。四隊今天到聯盟開領隊會議，此事也有被提出討論。

蔡承儒呼籲球迷，不要對球員人身攻擊，也表示未來會加強維護球場秩序，如果真的太過度，可能會採取一些手法管制，最嚴重將被請出場，這除了要保護球員，也是讓主場球迷看球比較舒服，不要被影響情緒。

球迷對球員嗆聲，這在各國都很常見，如大聯盟洋基的球迷，噴垃圾話可是出了名的毫不留情。中職會長吳志揚也說，球迷會有激烈的言語，各國運動都有，但球迷不屬於球隊，不能要求對方球隊去管球迷，球迷太嗆或有攻擊行為，各隊可依場地管理需求，做出處置。

(中時電子報)

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