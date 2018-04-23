艾咪舒默喊《姐就是美！》 搞笑片票房女星回歸

電影主角艾咪舒默在預告片中大秀女生所追求的雙11腹肌線條。（華聯國際提供）

友善列印
中時
女主角芮妮是個肉肉的棉花糖女孩。（華聯國際提供）
艾咪舒默在新片中誇張大喊：「我超美的啦！」（華聯國際提供）

由《單身啪啪啪》票房雙編劇拍檔首度執導的話題新作《姐就是美！》（I Feel Pretty），是一部反映現代職場女性心境的狂想浪漫喜劇，由全美當紅票房喜劇女星艾咪舒默（Amy Schumer）主演，不僅上映首周末便擊敗眾多強片，在全美開出新片票房冠軍佳績，全美觀眾反應指標CinemaScore中，在25歲以下年輕女性族群更拿下A+的超高評價。

電影講述女主角是個肉肉的棉花糖女孩，本來對自己很沒自信，在一次意外撞傷了頭後，忽然變身對外表超自戀的職場風雲人物，進而發展出一連串爆笑又充滿正面力量的勵志故事。

女主角艾咪舒默先前以電影《姐姐愛醉大》一片提名金球獎，並在美國開出破億票房佳績，被稱為「搞笑片王者」的她，也是一位男女粉絲通吃的代表性喜劇才女，此次出演電影《姐就是美！ 》在片中展現百分百的自信美，也讓許多粉絲在看了預告片後就直呼：「我們要跟她一樣有自信！」

此外艾咪舒默這次在電影《姐就是美 》中恥度無下限，預告片中一幕對著鏡中的自己誇張大喊：「我超美的啦！」讓人一秒噴笑。《姐就是美 》5月25日正式在台上映。

(中時 )

黎明升格當爸！助理女友早產1個… 平鑫濤前妻出書揭瓊瑤奪夫始末 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。