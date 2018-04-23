艾咪舒默喊《姐就是美！》 搞笑片票房女星回歸

2018年04月23日 21:44 中時 李承陽

女主角芮妮是個肉肉的棉花糖女孩。（華聯國際提供）

艾咪舒默在新片中誇張大喊：「我超美的啦！」（華聯國際提供）

由《單身啪啪啪》票房雙編劇拍檔首度執導的話題新作《姐就是美！》（I Feel Pretty），是一部反映現代職場女性心境的狂想浪漫喜劇，由全美當紅票房喜劇女星艾咪舒默（Amy Schumer）主演，不僅上映首周末便擊敗眾多強片，在全美開出新片票房冠軍佳績，全美觀眾反應指標CinemaScore中，在25歲以下年輕女性族群更拿下A+的超高評價。

電影講述女主角是個肉肉的棉花糖女孩，本來對自己很沒自信，在一次意外撞傷了頭後，忽然變身對外表超自戀的職場風雲人物，進而發展出一連串爆笑又充滿正面力量的勵志故事。

女主角艾咪舒默先前以電影《姐姐愛醉大》一片提名金球獎，並在美國開出破億票房佳績，被稱為「搞笑片王者」的她，也是一位男女粉絲通吃的代表性喜劇才女，此次出演電影《姐就是美！ 》在片中展現百分百的自信美，也讓許多粉絲在看了預告片後就直呼：「我們要跟她一樣有自信！」

此外艾咪舒默這次在電影《姐就是美 》中恥度無下限，預告片中一幕對著鏡中的自己誇張大喊：「我超美的啦！」讓人一秒噴笑。《姐就是美 》5月25日正式在台上映。

(中時 )