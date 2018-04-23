兩大芭蕾舞星 夢幻來台飆舞

2018年04月23日 22:15 中時 李欣恬

基輔芭蕾舞團首席舞星之一娜塔莉．瑪莎克（Natalia Matsak），是國際大賽常勝軍。圖為她表演柴可夫斯基舞劇作品《天鵝湖》。（牛耳藝術提供）

歷史悠久的烏克蘭國家大劇院，是芭蕾舞星的製造機。（牛耳藝術提供）

被譽為世界最具規模芭蕾舞團之一的烏克蘭國家大劇院基輔芭蕾舞團，將在6月首度來台，為觀眾帶來經典舞劇《天鵝湖》和《睡美人》，並出動兩位首席舞星，分別是烏克蘭國家榮譽藝術家、曾跳過超過2000場《天鵝湖》的娜塔莉．瑪莎克和新生代芭蕾舞星安娜塔西亞．榭芙倩珂，輪流擔綱女主角，堪稱台灣藝壇一大盛事。

娜塔莉．瑪莎克出生於1982年，4歲習舞，2001年起擔任基輔國家芭蕾舞團首席舞者，並在2006年拿下基輔謝爾蓋．里法國際芭蕾比賽首獎。她表示，芭蕾舞劇是全方位的發展藝術，歷久彌新，「芭蕾舞是非常活的藝術，在這些經典舞作裡，仍然藏有許多現代潮流，並不退時，可以滋養靈魂，增進涵養。」

另一位首席舞者安娜塔西亞．榭芙倩珂，舞蹈之外，也是時尚界的廣告明星，她出生於1993年，在2011年加入基輔國家芭蕾舞團，演出足跡遍及全球，她表示芭蕾舞對她而言，具有反叛精神，「芭蕾舞有一種獨立性和獨特性，令我為之神往。」

主辦單位牛耳藝術總監牛效華表示，基輔芭蕾舞團，在前蘇聯時期，和莫斯科波修瓦芭蕾舞團、聖彼得堡基洛夫芭蕾舞團，並稱為三大芭蕾舞團，「雖然現在蘇聯已經瓦解，無法再把基輔芭蕾舞團歸類在俄國舞團，但其歷史淵源還是一樣深厚，是世界上重要的芭蕾舞搖籃基地。」

基輔芭蕾舞團曾獲聯合國教科文組織認定為「普羅高菲夫芭蕾舞最佳詮釋」，以精湛的芭蕾舞技藝傳統著稱，舞團保存多部完整經典舞劇，包括《天鵝湖》、《睡美人》、《唐吉訶德》等，製作規模完整。在歷史上，也和多位舉世聞名的作曲家關係密切，如柴可夫斯基的《天鵝湖》，當年在俄國首演時並未能受到歡迎，在基輔芭蕾舞團演出過後再做了些調整，才又受到關注。

基輔國家芭蕾舞團將於6月6至8日演出《天鵝湖》，6月9至10日演出《睡美人》，地點在台北國家戲劇院。

(中時 )