平鑫濤前妻出書揭瓊瑤奪夫始末 「原來同甘共苦是兩個詞」

2018年04月23日 21:53 中時 洪秀瑛

《往事浮光》新書封面。（皇冠提供）

林婉珍年輕時。（皇冠提供）

平鑫濤、林婉珍及大女兒平瑩（前左起）、小兒子平雲、小女兒平珩 。（皇冠提供）

瓊瑤與平鑫濤。（取自臉書）

瓊瑤。（取自臉書）

瓊瑤老公、皇冠文化集團創辦人平鑫濤失智住院，她為了1根鼻胃管，與平家3個子女撕破臉，瓊瑤憤而交出照顧權，出書《雪花飄落之前》談長照，並盼這50年來的恩怨一筆勾銷。未料平鑫濤前妻林婉珍本月底將推出新書《往事浮光》，在4萬多字的內容中，以4分之1篇幅赤裸裸詳述瓊瑤當年如何介入婚姻，直言「有人說會走上離婚這條路，是夫妻之間出了問題，與旁人無關，但我的婚姻裡最大的問題，就是瓊瑤。」

書中以「沉默50年，終於發聲」為題，林婉珍在自序中寫道「有時候看到其他人寫到關於我的事情，明明同一件事情，卻跟我的所見所聞差異甚大。我想，也是時候可以來談談我的版本了。」她19歲時和平鑫濤在臺肥公司相識、25歲結婚，平鑫濤創辦皇冠出版社，她是第1位員工。平鑫濤第1次帶寫《窗外》的瓊瑤來家裡吃飯，林婉珍就像招待老公過往帶來每一位皇冠作家一樣，當時怎樣也想不到幸福家庭因她而破碎。

林婉珍首次揭露平鑫濤與瓊瑤之間五斗櫃情書、午夜電話、牛肉乾、車禍、旅歐1個月、揉爛的《紫貝殼》書封、上班約會、秀新衣服、大紅色窗簾等10個從未曝光內幕。她提到，瓊瑤因《窗外》成了暢銷作家，為方便寫作，帶孩子搬到台北，住在她跟平鑫濤的家對面，此後發現瓊瑤和老公過從甚密，平鑫濤每天下午兩點下班，其實是開車去瓊瑤家；某次在電話中聽到瓊瑤用自己愛吃的牛肉乾跟平鑫濤打情罵俏，接著發現平鑫濤出國會買一堆衣服送瓊瑤。

書中也寫道，她當時聽幫傭歐巴桑說，瓊瑤忽然穿著中國式的織錦緞上衣到家裡來，問平鑫濤好不好看，幫傭的歐巴桑那時正在掃地覺得很奇怪，「我也覺得莫名其妙，妳有新衣服，為什麼要跑來叫別人的老公看」？某次午夜，林婉珍打去瓊瑤家找老公，發現平鑫濤在瓊瑤家打麻將，「我聽了很震驚，因為從我們認識到結婚，一起生活了這麼久，我從來不知道他竟然會打麻將，她還說『妳來把他帶回去啊』」，林婉珍說：「我感受到她的盛氣凌人，鑫濤應該就在她身邊，聽著我打電話過去，也聽著她為難我吧」。

此外，瓊瑤裝修新家，她當時從師傅口中知道瓊瑤家的窗簾是平鑫濤最愛的大紅色，她開始有不妙的直覺。最大震憾是在五斗櫃裡發現瓊瑤寫給平鑫濤的情書，以及當年一場車禍。林婉珍指平鑫濤未透露帶瓊瑤開車要去哪裡，最痛苦的是，平鑫濤事後居然要她帶瓊瑤就診換藥，「鑫濤康復之後，就找了個藉口帶瓊瑤去環遊世界，甚至出發前一天才告訴我他要去歐洲出公差，而且還一去就是一個月，我無力反抗，工作永遠是他最好的藉口」。

林婉珍也指出，「老實說，我也曾經想過學她那種狂奔、痛哭、吶喊、尋死覓活的愛，我做不到！我不是那種活在夢幻愛情裡的人！但我真的心痛極了，甚至考慮過自殺，想著是不是乾脆從三重埔的橋上跳下去，一了百了！但對3個孩子的愛，讓我打消了念頭」。林婉珍直述：「之所以會答應離婚，是因為鑫濤一直苦苦相逼；而他之所以相逼，則是因為瓊瑤一直在逼他」。

林婉珍另外提到；「我相信鑫濤一開始對瓊瑤應該只是單純的照顧，對她並沒有特別的想法。記得有一次早上他去瓊瑤家拿稿子，回來後還跟我說瓊瑤沒畫眉毛就來開門，嚇了他一跳：『沒有眉毛，好可怕啊』，我還想起二女兒平珩曾經告訴我的一件往事。」

「那時候平珩才小學一年級，瓊瑤還住在我們對面，她去瓊瑤家玩，聽到爸爸跟瓊瑤聊天。女兒回來後告訴我，爸爸問瓊瑤：「妳喜歡冬天還是夏天？」她問我：「媽媽，如果爸爸問妳喜歡冬天還是夏天？妳會怎麼回答？」我說，不是選冬天，就是選夏天。她告訴我瓊瑤的答案：「冬天的時候，我喜歡夏天；夏天的時候，我喜歡冬天。」孩子說，她覺得這個回答很聰明。聽到瓊瑤的答案，我沉默了。也許當時他們之間還沒有曖昧，但我已經感受到她的企圖心了」。

林婉珍在結語表示，「鑫濤跟我『共苦』之後，選擇離開我，與瓊瑤『同甘』。他生命中最好的日子都是跟她一起度過的，悉心照顧她、照顧她的孩子、照顧她孩子的孩子，這是他的選擇。但是『同甘』了這麼久，現在他老了、身體不好了，就無法忍受與他『共苦』。到頭來我才明白，原來『同甘共苦』不是一個詞，而是兩個詞」。

「我的角色，是「共苦不同甘」；她的角色，是「同甘不共苦」。看來鑫濤努力了一輩子，終究還是沒有找到能夠跟他「同甘共苦」的伴侶。我覺得每個人都會老，人老了不是病，更不是罪。所以很久以前我就接受「老」這件事，不染髮，拿拐杖，大家要我動作慢點，我就慢點；後來髖關節不好，沒辦法長時間坐著畫畫，我就索性不畫。有人說屬馬的人一生奔波動盪，爸爸如此，媽媽如此，我也屬馬，似乎也是如此。第一次婚姻，丈夫變心；第二次婚姻，先生病逝。但回想我的一生，我活得坦坦蕩蕩，問心無愧。」

林婉珍已高齡88歲，皇冠副社長兼發行人平雲在序中提及，「父親欠母親一個真正的道歉」，「我大學念的是歷史，深深感覺『歷史可以被原諒，但不能被忘記』」，如果歷史只有一方的說法，就無以還原事實的真相。雖然母親早看淡往事，我們3個子女還是鼓勵她，50年來第一次站出來為自己發聲」。平雲說，這是母親的半生回憶，也是她的感情自述，希望這本書見證母性的偉大，選在母親節出書，是子女們送給母親的禮物，「4萬多字的文稿，根本只寫了母親痛苦的10分之1」。

瓊瑤需要給母親一個道歉？平雲說，「我沒這樣想過，也不需要，瓊瑤當年做了感情上的選擇，她也一定想過好的後果和不好的後果，她沒覺得虧欠我母親，我不會祈求她對我母親一句道歉，母親可能等不到我父親的道歉，瓊瑤的道歉更不重要了

，重點是母親能有個抒發及療癒的出口」。

對於林婉珍出書，瓊瑤暫未回應，瓊瑤媳婦何琇瓊說：「上一代的事，不是我們這一代能評論的，對這事我不予置評。」

(中時 )