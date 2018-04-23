避免近身球再釀衝突 中職和各隊約法三章

2018年04月23日 21:57 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將和中信兄弟上周三連戰，因近身球三度爆發衝突，富邦賽後表示，將跟聯盟提出申訴，中職今(23日)召開領隊會議，也針對此事提出討論，並跟四隊約法三章，會長吳志揚表示，之後裁判會加強對故意觸身球的認定，並加強相關罰則，「不希望有惡意攻擊的文化。」

中信先前曾因觸身球，和統一獅及Lamigo桃猿起過衝突；上周他們跟富邦三連戰，更因近身球，有兩場比賽上演板凳清空戲碼。富邦領隊蔡承儒認為，球團考量球員安全，才向聯盟反應，「裁判第一時間判斷力跟警覺性該更好，昨天第1顆觸身球要警告，第2球就該判出場。」

今天領隊會議時，四隊領隊各自發表感想，同時跟聯盟彼此確認當下裁判做處置的依據，最後定出三條新規定。吳志揚指出，第一點是要加強對故意觸身的認定，裁判要視當時狀況，認定觸身球是故意或過失，若判定是故意觸身，未來可能會判強制離場，也會加重罰金。

昨役爆發衝突後，富邦吃下警告，讓總教練葉君璋相當不滿，「為何沒投危險球也被警告。」針對這點，聯盟也請球團約束球員跟教練，不要隨意衝上場，吳志揚直言，「衝出來的話，裁判避免衝突，一定兩邊都警告，不滿判決，可循正常管道申訴，希望這是單一事件，不要成為習慣。」

(中時電子報)