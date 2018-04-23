萌童認識警察初體驗　小小波麗士嗨翻天

新北市私立崇儒幼兒園今（23）日到中和警分局參訪。（葉書宏翻攝）

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新北市私立崇儒幼兒園今（23）日到中和警分局參訪。（葉書宏翻攝）
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新北市私立崇儒幼兒園今（23）日到中和警分局參訪。（葉書宏翻攝）
新北市私立崇儒幼兒園今（23）日到中和警分局參訪。（葉書宏翻攝）

新北市私立崇儒幼兒園今（23）日上午10時舉辦「義勇小尖兵」教學活動，活動主角是3至6歲的小小萌童，到中和警分局參訪了解警察的工作內容。

教學由中和警分局配合精心規劃相關教學及體驗活動，首先由安平派出所警員林琮頡、洪毓婕就學童、婦幼安全及反詐騙宣導等作解說，讓小朋友知道如何保護自己或透過110、113及165系統的求助方式，期間並配合有獎徵答，玲瑯滿目的小禮物，讓親子們躍躍欲試，無形中也增添了常識及自我防衛的意識。

活動過程中，最吸引小朋友目光的莫過於警察裝備的體驗，由員警逐一介紹裝備的性能，小朋友都是第一次看到警棍、手銬、指揮棒、無線電及反光背心等裝備，高興聲響不絕於耳，童言童語，瞬時迴盪在活動空間。

小孩們這次都很開心能參與這寓教於樂的活動，由於幼童對於「警察」充滿好奇，因此帶領孩子們一起認識警察的工作內容、環境、配備等，感受警察辛苦面，培養學童同理心及感恩的價值觀，賦予小朋友正向的教育意義。整個活動就在小朋友的驚呼、歡笑聲中於12時結束。

(中時 )

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