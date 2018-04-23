2018年04月23日 22:42 中時 葉書宏

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄。（葉書宏攝）

一起為南勢角付出！華夏科大與地質調查所簽署MOU

在地人認識在地事！華夏科技大學與經濟部中央地質調查所同樣位於新北市中和區，今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄，未來將藉由不同型式讓在地民眾、師生們更加了解南勢角，一起見證中和的轉變。

華夏科技大學近期規畫「華夏南勢在地紮根」系列活動，23日率先與經濟部中央地質調查所簽署合作交流備忘錄，雙方僅有一牆之隔，但卻苦無交流機會，透過交流備忘錄，讓雙方關係更為緊密。

中央地質調查所長曹恕中表示，地質是大地的科學、專業的科學，民眾踏的土地都與地質息息相關，土石流、地震及順向坡等問題，讓地質逐漸備受重視，近年來，同仁們積極推廣地質知識，有機會與多所學校簽署合作交流備忘錄，很開心可以回到中和與鄰居「華夏科技大學」簽約一起努力。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，大學要肩負社會責任，去年開始華夏科技大學逐漸與在地連結，「堅持把校門打開來！」除了加入南勢角學園外，更希望與中央地質調查所緊密合作，讓在地居民享受校內的專業師資及校園寶藏。

(中時 )