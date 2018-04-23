何超儀嗨跳鋼管竟觸電 好友范曉萱化身粉絲力挺

何超儀（左）在台北開唱，好友范曉萱到場力挺。（Drill Team 162提供）

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何超儀來台巡演開唱。（Drill Team 162提供）
何超儀來台巡演開唱。（Drill Team 162提供）
何超儀來台巡演開唱。（Drill Team 162提供）

何超儀帶領「何超與海膽仔樂團」團員來台展開「飄移舞台」巡演，21、22日分別在台北、新竹開唱，何超儀的好友范曉萱特地到台北場支持，化身粉絲一同吶喊，范曉萱說：「剛開始看到舞台上的鋼管，還以為她要升旗呢，怎料下一秒她就大跳鋼管舞，完全符合何超儀的不按牌理出牌風格，好酷！」何超儀則表示「過往我們倆在香港多次同台演出，今晚一站上舞台，我就在尋找范曉萱，看到她在台下，我就放心許多。」

何超儀以華麗搖滾造型，站上炫酷巨型舞台車，不僅嗨唱，還即興大秀鋼管舞，「我向來不喜歡制式表演，舞台上感覺對了，就跟著鋼管互動，不少好友都以為我很會跳鋼管舞，其實來台巡演，鋼管舞是我的處女秀！」不過她卻因戴戒指、手拿麥克風等，金屬跟鋼管接觸串聯，而產生靜電，讓她演出時不斷的被電到，打趣說：「真的有被搖滾音浪給電暈。」

此外，他們與台灣新世代樂團「拍謝少年」、「激膚」首度合作演出，何超儀透露「與台灣的搖滾樂團一起交流演出，每一場演出，都是一次的驚喜，這次全台巡迴演出真是太爽了！」

(中時 )

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