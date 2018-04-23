貢寮養殖池惹議 業者控市府各單位推責任

2018年04月23日 22:38 中時 張穎齊

吳家兄弟位在貢寮區香蘭街附近的陸上養殖池，如今被填平，原計畫作為休閒漁場。（張穎齊攝）

新北市貢寮區養殖戶吳慈峰、吳鴻銘兩兄弟在香蘭街附近海域經營九孔、鮑魚的養殖池，卻被檢舉是非法擴建並傾倒廢土，還找立委黃國昌喬事，對此，吳家兄弟澄清，先前確是有被開罰，但整件事都是有人惡意誣陷，公家單位也相互推責任造成，所以才發文給立委黃國昌辦公室陳情，並強調與黃關係僅限「網路」。

吳鴻銘接受本報記者訪問表示，他多年前跟別人買了海邊與陸上共2座養殖池，但陸上那座還沒填平前年久失修，殘破不堪、地勢低窪，大浪若來襲勢必造成水位增高，路上建物恐面臨被淹的風險，所以才在2014年向東北角風管處申請整建。

吳鴻銘說，不過當時風管處說要申請後才能整建，於是他找了新北市漁管處，並將養殖計畫都繳了，漁管處卻回應說他已有養殖執照，範圍內整建不會被管。但他擔心違法，還是找了貢寮區公所的農經課，但卻又推說是漁管處管轄，並建議他找里長。里長則告訴他去找貢寮區漁會申請承辦，但漁會卻推說沒這項業務。

吳鴻銘表示，他確實有將海上養殖池擴建並將陸上養殖池填平，並計畫將陸上養殖池作為育苗池，根本沒有要蓋民宿與咖啡廳，但2014年6月後就再也沒動，直到2015年9月被人檢舉，新北市農業局與國財署也對他2座養殖池各開罰6萬元，要求回復現狀，隨後他也每年按時繳補償金。

「實在求助無門！」吳喊冤，他當然只能找民代來幫忙，所以去年發文給黃國昌辦公室陳情，至於黃曾經來參加他們家的婚禮，但他反問說「民代跑紅白帖不是很正常嗎？」

吳慈峰今（23）日則在臉書發文表示，「有人說黃國昌跟我是好麻吉，我想這是我高攀了，會在網路上相挺，是我覺得不能再沉默下去！」，他表示黃國昌的努力大家有目共睹，所以很多人都支持他。此外，那塊地他只想建成養殖鮑魚、九孔的休閒漁場，沒有要蓋成咖啡廳、民宿。

(中時 )