「台灣地質攝影展」開展 學生驚呼：美景盡收眼底

2018年04月23日 22:42 中時 葉書宏

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所共同舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所共同舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所共同舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」。（葉書宏攝）

華夏科技大學與經濟部中央地質調查所共同舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」。（葉書宏攝）

在地人認識在地事！華夏科技大學與經濟部中央地質調查所今（23日）雙方簽署合作交流備忘錄，同時一起在華夏校園內舉辦「台灣地質攝影展」及「地質知識漂書展」。陳姓學生表示，攝影展內容多元豐富，許多地理景觀根本沒機會親自體驗，透過攝影展彷彿像環島般，美景盡收眼底。

華夏科技大學近期規畫「華夏南勢在地紮根」系列活動。華夏科技大學表示，為呈現台灣地質之美，透過攝影美麗的影像認識國內的地質公園、特殊地形、礦物、地質現象等自然地景與自然紀念物，與中央地質調查所合作辦理「地質攝影展」，展出近年台灣地質攝影比賽之得獎作品。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，歡迎民眾一起共襄盛舉，透過攝影作品體驗不一樣的台灣；另外，藉此讓師生及社區民眾接觸與發現台灣大地之美，進而共同用心守護得天獨厚的文化資產。

(中時 )