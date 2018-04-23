周興哲錄「叫床聲！」好犯規 狂練舞歌迷催攻蛋

2018年04月23日 22:44 中時 許雅淳

周興哲20日在北京舉辦新專輯《如果雨之後》首唱會。（索尼音樂提供）

周興哲20日在北京舉辦新專輯《如果雨之後》首唱會。（索尼音樂提供）

周興哲（Eric）20日在北京舉辦新專輯《如果雨之後》首唱會，在現場和粉絲一同玩遊戲互動。他隨機抽考粉絲問題，並為答對的粉絲，用「男友視角」錄製一段早安鈴聲當獎勵，他拿著粉絲的手機，錄製叫床聲：「該起床摟，上課加油！」融化全場粉絲。

他還臨場抽出「粉絲便利貼」上台接受粉絲提問，親密地幫粉絲擦唇蜜，更獻上愛的抱抱，展現暖男的親和魅力。而他在台上演唱新歌〈易碎品〉和2位女舞者又唱又跳炒熱氣氛，更不時彎腰貼近粉絲放電，舞台魅力十足，他表示首次在粉絲面前唱跳，心情很興奮又緊張，在演唱會前，他收工後都去舞蹈教室報到，連續5天每次都狂練5小時，相當賣力。

他第一次在台上大秀舞蹈，獲得歌迷好評，他正準備新巡演「22 plus 全面進化版」，坦言學跳舞後，肢體更活潑也更有自信。而有許多粉絲在網路上紛紛拱Eric攻蛋，對此，他說：「有歌迷在的舞台就是小巨蛋。」他先前在浙江衛視《夢想的聲音》選唱張靚穎〈終於等到你〉，引起網友討論，這次也特別選唱該首，整場演唱超過15首歌，首首都能引起粉絲大合唱，令他很感動。

(中時 )