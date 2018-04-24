2018年04月24日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：世足買運彩，有機會把賓士汽車開回家。

4年一度足球盛事「2018世界盃足球賽」6月14日將在俄羅斯盛大舉行，台灣運彩為了回饋廣大支持的消費者，首度與國家電信業的龍頭中華電信聯手提供千萬大獎，在親切趣味的「噗嚨共天團」(Plungon)-「浩角翔起」的廣告相挺下，4月20日起展開3波抽賓士汽車等大獎的促銷活動。

世足買運彩3波抽獎活動。(台灣運彩提供)

第一波「抽獎資格結算期間」為「4月20日(五)00:00至6月20日(三)24:00」，期間購買運彩者，不限球種、不限玩法，只要單張/筆購買1,000元以上(含)，且到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料，完成登錄者，即可參加該波段抽獎，獎項有賓士汽車1台、中華電動二輪車10台、iPhoneX 5台以及4K電視5台，預定抽獎日為6月22日(五)；第二波「抽獎資格結算期間」為「6月21日(四)00:00至7月18日(三)24:00」，預定抽獎日為7月20日(五)；第三波「抽獎資格結算期間」為「7月19日(四)00:00至9月13日(四)24:00」，預定抽獎日為9月21日(五)，第二、三波的所有獎項及數量都跟第一波一樣。

各波段抽獎資格。(台灣運彩提供)

另為嘉惠單張/筆購買10,000元以上(含)的大額客戶，提供可以多次抽獎的機會，除可參加該波段抽獎外，若該波段未抽中任何獎項，抽獎機會還可保留到本次活動的下一波段，詳細活動辦法可參閱台灣運彩官網。

(中時電子報)