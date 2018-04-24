借你朋友玩一下 惡男強拆情侶硬上陌生女？

2018年04月24日 00:02 中時電子報 吳家詮

太離譜了！雲林一名男子在超商前，拿著一把菜刀亂舞，指著一對不認識的男女嗆說「借你的女人玩玩」，隨即將其中的女子押往附近的高架橋下空地性侵得逞，案發後被害人報警將惡狼送法辦。

不過全案送到法院審理，卻出現大翻案的判決，涉案人一審獲判無罪，檢方不服上訴；高院法官認為涉案人持有菜刀雖有嫌疑，但被控持刀脅迫、毆打等情節有諸多瑕疵，且被害女子的證詞多次變換，因此駁回上訴，維持一審無罪判決。

判決書指出，檢方指控，被告男子晚間騎車到雲林某超商，拿著菜刀指向在外喝酒的一名男子說「要借你朋友玩一下」，隨後將旁邊的年輕女孩載到高架橋下，硬上得逞。

據《ETtoday新聞雲》報導，警訊時，被害人說，因擔心許男會拿菜刀對他不利，便任由對方將她的衣物脫去，在戶外發生被對方無套硬上1次，後因有路人經過，她才趁機逃跑，到附近的派出所報案；此外，她也宣稱不認識許男。

被指性侵的男子到案辯稱，他說「人借我一下」時沒有亮刀，且詢問該女是否要做愛時，對方立即答應還自己脫衣服，還直接就在地上啪啪起來。

而且他在嘿咻後，他發現衣服內的錢不見後，詢問女子有沒有偷錢，對方直接否認他才打了女生一巴掌，這時該女這才大喊被強暴，她也因此嚇得騎車逃跑。

法官指出，小美指控許男以手指、陰莖等性侵，造成下體流血，但驗傷診斷書卻沒有記載流血的情況，且小美的衣物沒有破損痕跡，只有些許背部髒汙，物證無法證明小美指控被施暴強制性交；另外，小美的診斷書上紀載遭「兒子的朋友性侵」，因此認定兩人本就相識。

(中時電子報)