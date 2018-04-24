律師說法》詛咒八旬老母去死 不肖子擁千萬房產被討回

2018年04月24日 00:02 中時電子報 呂承哲

新竹一名八旬老婦人十年前將房子和兩家公司都贈與過戶給兒子，兒子不但不感激，反而以惡毒言語公然侮辱詛咒老母親「怎麼不去死」！傷心難過的老母一氣之下向法院聲請撤銷贈與的房地產。法官認為被告刑事審理過程，全然不知悔改，還逞口舌之利傷害母親，法官最後裁定撤銷贈與。

●法律評析

本件兒子侵占公司存款被母親發現後，便肆無忌憚常以「怎麼不去死一死」、「死死剛好埋在大兒子旁邊」、「氣乎妳死」、「做啥小老母」、「拜啥小，拜了有啥小路用」等惡毒字眼公然侮辱母親，讓陳婦身心嚴重受創。陳婦不堪受辱因而對兒子提起刑事告訴，地院依公然侮辱罪判兒子判拘役59天。

撤銷贈與規定於《民法》第416條第1項，俗稱「防不孝條款」，過去民眾基於家醜不外揚心理，不願興訟討回所贈與財產，但近來因弒親家暴案頻傳和社會價值觀改變，一旦遭到受贈與者辱罵毆打或不願履行扶養義務，就可以根據《民法》第416條第1項規定向法院提起撤銷贈與之訴訟。撤銷權的時效是從知道有撤銷原因起，一年內不行使即會消滅；又如果受贈人對贈與人贈與人有侵害或不為扶養的行為，但贈與人卻表示原諒，於此情況，撤銷權亦會消滅。

由於贈與人是無償移轉財產，而受贈人是無償得到利益，故民法針對此一特徵，規定在下列情形，贈與人得撤銷贈與，贈與契約一但撤銷，視為自始無效(民法第114條)。民法第416條是規範贈與人的撤銷權，在兩種情況下贈與人可以撤銷其贈與，說明如下：

1.受贈人對於贈與人、贈與人的配偶、直系血親(兒女、孫子等)、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。例如：辱罵（公然侮辱）或虐待毆打（傷害罪）等。本案即屬公然侮辱

2.受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者。

◎補充條文

民法第416條：「受贈人對於贈與人，有左列情事之一者，贈與人得撤銷其贈與：一、對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親有故意侵害之行為，依刑法有處罰之明文者。二、對於贈與人有扶養義務而不履行者。前項撤銷權，自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。贈與人對於受贈人已為宥恕之表示者，亦同。」

(中時電子報)