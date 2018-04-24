多倫多發生廂型車衝撞行人 多人受傷

2018年04月24日 03:20 中時電子報 陳舒秦

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 2018年4月23日

加拿大多倫多市中心，周一（23日）發生廂型車撞向人群的事故，至少10人被撞，造成多人死傷，目前尚不清楚是否為恐怖攻擊。隨後當局表示，嫌犯落網。

多倫多警方表示，週一（4月23日）下午1點30分左右，一名嫌犯駕著一輛白色麵包車在當地的Yonge街和Finch大道交口衝撞行人，可能造成8至10人受傷。有媒體記者，指現場有白布覆蓋屍體，可能已有人死亡。

多倫多警方女發言說：“目前現在還不知道有什麼動機，現在還無法報告受傷人員的程度或人數。附近一家咖啡館的一位服務員說，他看到有幾個人受傷，包括一名看起來傷勢嚴重的女孩。

(中時電子報)