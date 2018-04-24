4月24日三大報頭版要聞

2018年04月24日 07:21 中時電子報 綜合報導

@中國時報

立法院司法及法制與內政委員會昨審查檢察總長被提名人江惠民人事案。立委段宜康詢問，是否願意為過去威權體制下檢察官成為統治者的工具一事向國人道歉，江惠民回應表示，「那是政治案件！」，以他的層級而言並不適合，讓段宜康碰了個軟釘子。

國道警第四大隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪，23日清晨4時34分於國道一號南下308公里路肩攔查由司機蕭偉誌駕駛的違規超速大貨車，未料才開完紅單，即遭後方疾駛而來的另一輛大貨車追撞，郭、葉及蕭3人因站在警車與被攔停的貨車間，慘被夾殺，捲入車底拖行17公尺，當場死亡。肇事司機陸乙豪供稱是因打瞌睡釀禍，後被依業務過失致死罪移送台南地檢署偵辦，檢方訊後裁定10萬元交保。

新任教長吳茂昆19日赴立法院備詢，立委柯志恩爆料他曾在2015年東華大學校長任內，拿著學校專利「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」去美國開「師沛恩生技公司」，還成為兩位負責人之一，2周後又赴大陸申請專利，顯然違反公務員服務法。吳茂昆稍晚表示，一切是為了順利拿到專利、更有效在世界長遠發展；但是否違反適法性，「坦白講我不知道。」

文化大學昨（23）日召開董事會，通過前校長李天任回任校長，而薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、前大法官林國賢兩人則透過書面聲明，在董事會上宣布辭去文大董事一職，文大董事長張鏡湖對此表示肯定，並強調他作為學術界的領導，秉持正派辦學，絕不能做不正義、不正當的事。

@工商時報

股王大立光的2017年度股利分配案出爐，預計配發72.5元現金股息，再度改寫台股史上的股利紀錄，至於配息率37.5％則是維持前一年度水準。不過，以大立光昨（23）日收盤價3,255元計算，現金股息殖利率為2.22％。

外資提款不手軟，昨（23）日新台幣匯率重貶1.21角，現貨再度賣超123.53億元，台指期淨多單降至2.9萬口波段新低，呈現股匯期三殺，加權指數昨下跌82點收10,697點，逼近去年底收盤10,642點，今日若再跌，今年漲勢恐吞「歸零膏」，白做工一場了。

屹立重慶南路書街長達30年之久的金石堂城中店，驚傳將在6月底吹熄燈號！對此，金石堂書店協理汪信次昨（23）日低調表示，熄燈主要原因有2個，一是門市租約到期，房東不續約、另有他用；二是重南書街樣貌已變，從「書店一條街」變成「餐旅一條街」，不少書店、金融業遷離，改由商旅、餐廳進駐，消費形態結構改變，金石堂決定另覓更有發展的商圈開店。

新光金控與元富證券昨（23）日同步申請今日停牌，雙雙於今日召開董事會後對外宣布重大議案。傳聞已久的合併案可能成真，新光金終於可以娶回美嬌娘，增添證券獲利引擎。元富證目前經紀市占率接近4％、國內券商排名第六名。

@旺報

台灣競爭力論壇於23日舉辦記者會，會中調查結果指出，在民進黨政府上台將屆兩年之際，有過半台灣民眾認同是中國人，認同中華民族的比例也保持在八成六以上。台灣競爭力論壇昨日舉行「2018台灣民眾國族認同上半年調查結果者會」，由台灣競爭力論壇執行長謝明輝擔任主持人，台灣競爭力論壇理事長、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼所長龐建國擔任引言人，艾普羅民意調查公司副總經理邱源寶等與會。

台灣競爭力論壇昨日下午舉行國族認同記者會，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺認為，台灣內部認同因形勢變化而變化，認同改變也代表陸方的軟硬政策起到作用。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼所長龐建國對民調表示，在台灣「理性統」的聲音正在逐漸上揚，而「天然獨」在太陽花學運達最高峰後，即開始往下滑。

台灣民意基金會23日公布民調，大多數台灣人（六成五）不認為未來大陸會武力犯台；如果大陸真武力犯台，多數（四成七）認為美國屆時會出兵協防台灣，但仍有四成一不認為美國會救台灣；如果大陸真武力犯台，多數（六成五）對國軍能否打敗共軍有效防衛台灣沒有信心，有信心的只有二成七，沒有信心的高達六成五。

解放軍18日在泉州外海進行實彈射擊演練。大陸央視報導披露，在演練中，陸航部隊多型武裝直升機跨越晝夜，進行了一系列實彈射擊。針對目標就是台灣近年大力發展的飛彈快艇，以登陸作戰時清掃此類目標而「量身訂做」。並強調「此次實彈演練是對『台獨』分裂勢力的有效威懾，為了祖國統一，解放軍已經做好了一切準備。」

(中時電子報)