國道警為「這規定」與死神搏鬥？宅神怒：哪個智障訂的！

國道四隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪值勤遭大貨車追撞身亡。(中天提供)

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中時電子報
/綜合報導

國道第四警察大隊新市分隊郭振雄、葉家豪23日清晨在執行國道勤務時，遭大貨車撞擊殉職。警大退休教授葉毓蘭指出，據交通部規定，國道警「逕行舉發」件數不得超過「攔停舉發」，在時速破百的國道，形同在槍林彈雨中工作。對此，「宅神」朱學恒怒嗆「這他X是哪個智障訂出來的規定？」

警大退休教授昨日在臉書悲慟指出，國道歷年因公執勤死亡的員警，遠超過六都，國道公路警察局預算卻年年隨著政府總預算刪減。據《聯合報》，葉毓蘭昨受訪時指出，根據交通部現行規定，國道警以拍照「逕行舉發」件數，不得超過攔停違規車輛件數。

葉毓蘭表示，要攔停違規車輛，在時速30、40公里的鄉間小路可以做到，但國道警在時速破百的國道攔停，甚至要攔下跑給警察追的違規駕駛，等同在危險環境中工作，與死神爭鬥。葉說，對於這項不合理規定，她數度反映仍不見改善。

對此，朱學恒在臉書怒批，「這他X的到底是哪個智障訂出來的規定？現在交通部長是谁，出來面對啊！」網友紛紛在貼文底下留言「開單的又不是他們，當然沒關係啊…高層十個有九個沒實務經驗」、「上級交待要有業績！？有業績壓力嗎？長官要升官嗎？」、「自從沒了收費站 國道員警欄車基本上就是在拿命執勤」，也有網友表示「如果有開車的人都守法，根本不需要交通警察，更不會造成一次次交通意外警察死亡」

(中時電子報)

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