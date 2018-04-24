吳茂昆緊急澄清PCT專利爭議 網批：鬼扯! 當大家3歲小孩

2018年04月24日 08:19 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部長吳茂昆上任不到一周，仍持續被曝料爭議，昨（23）晚他緊急發聲明澄清，有關他在美設生技公司申請PCT專利一事，稱自己是發明人而非公司負責人，對此說法網友根本不買帳，專利權屬於東華大學，錢進了吳個人的戶頭，還有臉鬼扯，「什麼狗屁歪理！」還有人痛批「當大家三歲小孩！」

吳茂昆的昨晚發出的緊急聲明，洋洋灑灑寫了八點說明，但內容是否經得起考驗？從網路一片幹譙聲，可知吳茂昆是愈描愈黑，像是「為了圓一個謊，必須說更多的謊」。以下幾個說明，網友在細節中找出魔鬼，紛紛再度質疑。

一、PCT申請

「請PCT哪需要經由一個公司？為何還要申請中國大陸專利？」、「在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、中國大陸、歐盟，而不必個別國家申請」。

二、申請專利會再轉交學校

「學校自始不知道有申請專利這檔事，被抓到了才說這個專利的成果，是一定要再回到學校的，以吳一路以來的行事風格，當真是狗嘴吐出來的鬼話，當別人都是87嗎？」、「一個很明顯校產未經申報變私產，現在發現後才要歸還，就等於小偷偷束西後説這是暫借、現在歸還，小偷就是小偷，違法就是建法！下臺吧！」、「請問教育部長吳茂昆，要如何確定您申請到個人專利後，一定會告知學校呢？」

二、自己是發明人，不是申請人

「説什鬼話？公司成立了只為申請專利，結果你還說你是發明人不是公司負責人？公司都成立了，你不是侵佔東華大學的專利？」、「Agent for Service of Process是指代收LLC公司文件的人，不是指定公司的負責人。而有限責任公司(LLC)是發起成員(member) 所共有，屬共同經營。Spiranthes Biotech, LLC 師沛恩生技公司的成員就是吳茂昆、歐陽彥堂二人，因為歐陽彥堂居住加州，所以文件收受的代理人就是歐陽彥堂！」

三、妻子是股東

「請問教育部長吳茂昆，為什麼您的美國公司夥伴歐陽彥堂先生會無緣無故轉讓股票給您的太太呢？」、「把在大學的研究賣給商人去申請專利，還讓老婆去當股東，是這個意思嗎？」、「內舉不避親的聲明六，怎麼看都像是給自家人而不是為學校謀福利的公司？」

對於吳茂昆不斷發聲明，網友哀嘆他臉皮夠厚，「吳茂昆一定會繼續撐，至少也要撐到管中閔被拔掉台大校長位置。這是民進黨目前對吳茂昆這顆棋子最基本的盤算。」、「滿身污點還可以當教育部長，民進黨當真沒人材了⋯⋯」、「為了當個官費盡唇舌，骨頭輕。」、「早就說了⋯⋯『不要臉的事』，也只有那款不要臉的人會來幹！」

(中時電子報)