不只陸客 這兩大族群銳減恐成台灣觀光業隱憂

圖為導遊在桃園機場引導陸客團。（本報系資料照片）

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中時電子報

蔡政府執政後，兩岸關係陷入僵局，來台陸客團人數驟降，旅館人數、住房率、知名景點或夜市旅遊人次也全都下滑，重創觀光產業。然而，國內觀光景點物價高、坑客等問題引發諸多反彈。對此，台中市旅遊協會理事長、台中美術商圈主委趙年成指出，台灣觀光業不僅面臨陸客雪崩式銳減、台灣景氣不佳，還面臨兩大族群銳減的隱憂。

春節過後來台陸客起起落落，但「跌多於漲」。大陸組團社曾表示，陸客赴台確定再減，預估今年陸客來台將低於250萬人次，比去年減23萬人次。旅遊業說，一名陸客來台花費相當於一名國人2.7年國內旅遊花費總額，少了陸客「台灣旅遊業得不償失」。

台灣觀光業不僅受到陸客減少影響，近年頻發生國內觀光勝地出現天價小吃坑殺觀光客，如墾丁大街破千滷味、士林夜市現切水果攤7包要價1500元，徹底重創觀光形象。此外，國內部分民宿一晚要價五六千，也被抨擊比去國外旅遊還貴。

對此，據中評社報導，趙年成指出，台灣觀光業衰退有幾個面向，陸客減少是主因。其次是台灣景氣遲未改善，民眾對消費相對保守，從旅遊支出開始銳減。此外，趙年成說台灣觀光業正面臨兩大族群銳減的隱憂。其一是以年齡統計，台灣的消費主力是30至50歲的中產階級，這個族群因大陸蓬勃發展，按照初估有60至100萬人在大陸，隨著大陸一直挖台灣人才，這群消費主力會慢慢減少。另一個則是50至70歲的退休軍公教人員，如今這個族群的退休金，將因年改而減少，可預期他們未來分配在觀光的支出將會大幅減少。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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