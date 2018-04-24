禮讓柯文哲扯中南部選情？無黨籍議員：民進黨病了

蔡英文總統(左)與台北市長柯文哲。(本報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一選舉，民進黨內為自推人選或繼續禮讓柯文哲吵嚷不休。立院總召柯建銘坦承，是否禮讓柯P，是民進黨的一個大麻煩。資深無黨籍桃園市議員張運炳指出，說台北市長禮讓柯文哲會影響民進黨中南部選情，根本是騙人。

台北市民進黨議員許淑華、顏聖冠曾表示，柯文哲針對兩岸關係等議題的發言，基層支持者對柯文哲反彈聲浪升高，若民進黨不推人參選，六都選情恐都受衝擊，北市議員席次可能會掉5到6席。已公開宣布參選北市長的前副總統呂秀蓮則稱，她手中有一份柯的資料，會讓支持柯的人感到慚愧，只要民進黨宣布禮讓柯，她一定公布這份資料。

曾任五屆桃園縣議員、現任桃園市議會無黨籍聯盟黨團總召張運炳在接受中評社訪問指出，蔡英文說柯文哲變了，其實是民進黨病了。他說，站在無黨聯盟立場，柯文哲是好市長，不要這樣子動輒惡意批評，柯P是醫師，以醫師角度診斷台北市的缺失，加以改善，生病不是找特效藥就好，實際要按部就班來處理，試問這次台北反柯P大遊行，實際參與有多少人呢？

張運炳重申，無黨存在價值就是可以擺脫政黨約束，他認為全台都應該由無黨來領導，桃園與台北可以「無黨連線」。蔡英文總統接受電視訪問，提到柯文哲從政治素人變成政治人物，直稱「柯P變了」，張運炳說，柯P應該拿聽筒給蔡英文聽一聽，告訴蔡：你「生病了」。

不過，被問到桃園選情時，張運炳態度修正，直誇民進黨鄭文燦治理有方，即使蔡英文執政，大環境不好，唯獨桃園可以倖免，桃園市長是選人不選黨，看起來，民進黨也不會倒。

(中時電子報)

文章來源：中評網》無黨聯盟張運炳：柯P沒變是民進黨病了

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