兩岸關係下一個轉折關鍵 聚焦六月兩件大事

2018年04月24日 08:31 中時電子報 黃以謙

中國大陸近期對台展開一系列大動作，包括海峽實彈軍演、數次繞島巡航等，警示意味濃厚，雖然現在緊張情勢暫告一段落，但未來如何演變仍不明朗。對此，港媒分析認為，下一步變動的關鍵就在六月份。

港媒中評社在今天（24日）發表社論，點明六月兩件大事將影響兩岸走向。第一項，第十屆海峽論壇將於六月中上旬在福建舉辦，這是中共十九大與兩會後最具代表性的兩岸大規模交流，民進黨政府是否阻撓重要人物赴對岸，值得關注。

第二項，美國在台協會（AIT）的台北辦事處預計6月12日遷到內湖新址，美國派甚麼層級官員來台主持典禮是一個觀察點；還有，前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）透露，美國海軍陸戰隊使館警衛隊將派駐警戒，這引發大陸對「美國駐軍」的疑慮。

對於上述疑慮，美國國務院只表示，「少量的具體配置給AIT的美方人員，與大量的本地雇員，將與地方當局合作，為新的辦公大樓提供安保。」美方也強調，「不討論關於保護我們的設施和人員的特別安保事宜。」

中評社引述台灣前駐美代表沈呂巡的觀點，「AIT搬新址，台灣別興奮，大陸別緊張」。因為「台灣如果不顧兩岸情勢，與他們（美國）緊抱共同抗中（大陸），絕非台灣之福；但遵循過去慣例，趁機尋求台美關係的逐步提升，仍應有所作為。」

(中時電子報)