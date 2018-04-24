《遠見雜誌》民調出爐 逾5成受訪者同意重啟核四

2018年04月24日 09:19 中時 廖德修

隨著天氣越來越暖和，溫度日漸攀升，缺電危機逐漸浮現，民間與工商團體也發出「重啟核四」的聲音。根據本期《遠見雜誌》所做的全台能源政策民意大調查，民眾對於核電的態度逐漸轉向務實理性，有57.9%的受訪者支持核電，其中年輕族群（18至29歲）比例更高，達到70.5%。整體受訪者則有54.7%同意重啟核四、50.7%同意暫緩送出核四燃料棒。

為何支持核電的民眾變多了？台灣能源部落格板主陳立誠解讀，這兩年核能資訊越來越公開，而且網路媒體興起，許多能源專家都撰稿投書；也有專業背景的年輕人經營網站，即時分享核電知識。漸漸扭轉過去對核電的負面印象，所以支持核電的年輕人增加並不令人意外。且近兩年來台灣頻頻出現缺電危機，政府好像只能端出火力發電來解燃眉之急，導致對空汙反感的年輕人回過頭來支持核能。

此外，這份民調中有61.8%的受訪者對於政府的能源政策並不滿意，即使綠營「非核家園」的政策喊得震天價響，但民眾卻不願意為了這個目標而忍受斷電與停電的麻煩，有將近7成（69.6%）的受訪者不能接受不定時限電或停電。

由此可見，面對缺電危機時民眾的立場已有所改變，像較為老舊的核一至核三廠，同意按時除役的受訪者有44.8%，不同意的還稍微高一點，有45.3%。甚至有54.7%的民眾會因為缺電危機而同意啟動核四，且為了讓台灣缺電時還有啟動核四廠的機會，同意台電暫緩將核四燃料棒運離台灣者佔50.7%，明顯高於不同意的35.2%，再次顯示出民眾務實的態度。

(中時 )