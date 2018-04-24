遠見民調：小英政府的能源政策進退兩難

2018年04月24日 09:22 中時 廖德修

由《遠見雜誌》的民調亦可看出，台灣的能源政策似已陷入進退兩難的窘境。非核家園衝太快，出現缺電危機，而再生能源卻無法馬上補位、火力電廠興建又遇到民意反彈，無管是燃煤或天然氣發電都遇到瓶頸。詢問民眾對於蔡英文總統執政以來，推動能源政策的整體表現時，有61.8%民眾回答不滿意，滿意的只有26.4%。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸建議，台灣的綠能發電仍缺乏實質績效，風電與太陽能光電成本太過昂貴，核電相對低廉，目前全世界仍有70幾座核電廠延役供電中，若能考慮「以核養綠」，或許是個出路。

2025年非核家園、提高再生能源發電占比為二成，均是政府的既定政策，一般民眾是否了解為達到非核家園，必須支付更高的電價？從本次調查發現，答案顯然是：沒有。

台灣電價目前居世界第二低。根據2016年各國住宅用電平均價的資料顯示，台灣每度電價2.5679元，僅高於墨西哥（2.0599元）。或許是多年來全民薪水凍漲，導致一般民眾並不認為台灣的電價有多便宜。當問及目前台灣電價收費算貴或便宜時，有36.7%的人認為算貴，認為「剛剛好」的近4成（39.1%），僅17.8%回答還算便宜。

不過，如果為了使用更多乾淨或再生能源發電，有66.7%受訪者認為電費貴一點無妨，其中年紀愈輕接受度愈高，18至29歲達76.5%、30至39歲為75.9%，即便是最低的60歲以上，也超過一半（50.9%），顯示多數人都願意花一點代價使用綠能發電。

不過，當被問到2025年要達到非核家園目標，有人說政府應先讓民眾知道未來電費調漲多少？有近8成（79.7%）受訪者認為政府應先讓民眾知道未來電費調漲多少，只有11.2%不在意漲多少。至於民眾可接受增加多少電費？總平均漲幅是13.2%。其中有22.3%可以接受9至12%的漲幅，再來是4至8%（19.4％）。

這也凸顯了台灣能源政策的矛盾處。台灣民眾明明享受世界最低的電價，卻只有少數人民認為電價便宜。未來，政府已全面捨棄最便宜的核電、開發較貴的綠電，電價哪能不漲？政府實在應該跟人民說清楚、講明白，能源政策背後與電價的關係！

(中時 )