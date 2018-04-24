台灣教授低薪困境 李茂生哀嘆：已經沒救了！

2018年04月24日 09:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣教授低薪問題，從陸續有人出走到對岸或國外挖角後，成為關注的話題。台大法律系教授李茂生說，年金改革大刀猛砍大學教授，這種低薪困境已病入膏肓，只能用江湖郎中療法，簡單一句話，就是沒有救了！

李茂生在臉書上表示，對於公教年改，他並不感到意外，也不會上街頭抗議，他因為看到日本友人年金被砍得哇哇叫的情形，心中早有準備。只是他心裡怨嘆，為何那麼早啟動，又為何砍大學教授這麼凶狠。

李茂生認為，「台灣教授的低薪狀態，根源於廣設大學以及均一薪資，大學教授一大堆，不同工但同酬，再加上政府長年不願意面對現實，不從事改革所致。如今已經病入膏肓，也只能用江湖郎中的療法，什麼彈性薪資，什麼玉山計畫來補破網，不能發揮效果是理所當然。」

對於這種困境，到底要如何才能解決？李茂生說，「已經沒有救了，只能說低階有低階的過活方式，死不了人的。」現在李茂生只能期待政府，善用節省下來的錢，將之用到刀口上。問題是真的能夠期待嗎？

李茂生表示，他不是唱衰台灣，主政者還想重振經濟、再現奇蹟的心態最要不得。將錢集中到高端階層，縱然能夠成功，所得分配一定會不公平，人口愈來愈少，但低階層人數只會愈來愈多。

不過，教授真是低薪嗎？一位網友留言挑戰李茂生，「你薪水那麼高！大學教授都說低薪，那一般人怎麼活？」

到底教授的薪資有多少呢？根據行政院人事行政總處公布的公立大專教授薪資明細表(107年1月開始生效)，月支本薪加學術研究費的薪資，教授約116,825-100,165元；副教授約99,535-80,670元；助理教授約90,330-70,780；講師約80,430-58,135元。若教師兼任主管職務者，尚可支領主管職務加給。

(中時電子報)