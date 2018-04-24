影》英凱特王妃帶小王子亮相 紅色連身裙宛如黛妃

2018年04月24日 09:24 中時電子報 李靖棠 、 黃鈺潔

劍橋公爵威廉（圖左）與妻子凱特（圖右），抱著他們第三名愛的結晶與大眾見面。（圖/美聯社）

據美國《時人雜誌》（PEOPLE）報導，昨晚於倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）生下第三子、並很快地與公眾見面的劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton），抱著小王子、以一襲紅色連身裙與丈夫威廉王子（Prince William）亮相。眼尖的英國媒體發現，凱特此次的穿著，宛如當年哈利王子（Prince Henry）出生時，黛安娜王妃（Princess Diana ）抱著他亮相時的打扮，也讓這兩名英王室最知名的女性，又一次出現了對比。

事實上，凱特在生小王子喬治（Prince George）時，出面亮相所穿的水藍色白點連身裙，就已被英國媒體視為在仿效她婆婆的風格，和1982年威廉王子誕生時，黛妃所穿著的綠底白點裙有異曲同工之妙。

英國王室兩大名女性抱著她們摯愛的孩子，圖左為威廉凱特抱著喬治小王子、圖右為黛妃和查爾斯王儲抱著剛出生的威廉王子。（圖/美聯社）

英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子，於2011年迎娶蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）的同學凱特（Kate Middleton），本就是媒體寵兒的兩人，婚後育有一子一女：喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte），也隨著父母的高知名度，成為英國王室最出名的網紅。兩人於去年9月份宣布懷上第三胎後，再次抓住英國與全世界的目光，甚至有蓋過弟弟哈利王子（Prince Harry）的婚禮光芒。

威廉王子（圖右）與凱特（圖左）抱著愛女夏綠蒂與大眾見面。（圖/美聯社）

英王室並未公告小王子的命名，不過民間早就掀起了一陣猜測熱潮，目前最受歡迎的小王子名字分別為亞瑟（Arthur）、艾伯特（Albert）、與女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的父親喬治六世（George VI）同名。

(中時電子報)