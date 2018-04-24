MLB》大谷翔平效應 天使主場票房超越洋基

2018年04月24日 09:33 中時電子報 蔡銘仁

有大谷翔平加盟，不僅讓天使在投打兩端戰力強化，大谷的高人氣，更成為刺激他們票房的關鍵因子，據《ESPN》截至目前的場均進場人數統計，天使主場打完12場，平均每場吸引39724觀眾進場，暫居為美聯票房最佳的主場，這是天使近十年來，票房首度超越洋基。

過去幾年，天使雖戰績不太理想，但人氣不差，最多能容納45389人的安那罕天使球場，場均人數37000人左右，在30個球場中能排進前五。今年大谷到來，天使票房屢創新高；他們本季票房最佳的兩戰，出現在4月8日和17日，兩場都是大谷先發登板，第一場進場44742人、第二場44822人。

《ESPN》資料顯示，目前天使主場打完12場，場均39375人在美聯居於龍頭，比第二的洋基多了1610人。這對天使而言，可是個大突破，畢竟放眼近十年，天使票房可從未贏過洋基；雖然球季才剛開始，不過只要大谷持續火燙，今年天使很可能躍居美聯人氣最高球隊。

為何單指美聯？因為天使人氣高歸高，放到整個聯盟比較，仍難跟道奇抗衡；道奇本季不像去年般神勇，目前暫居國聯西區第三，不過主場場均人數44796人，人數暫居聯盟之冠。接在道奇後，紅雀場均人數40492人排第二，第三則是巨人主場39724人，第四才是天使。

(中時電子報)