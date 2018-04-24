這種教官！摟高中妹坐大腿 送禮物扮暖男

2018年04月24日 10:04 中時 曹婷婷

這起事件引起校園內熱烈討論，學生在臉書留言熱議。（曹婷婷翻攝）

台南ㄧ所女中傳出男教官與女學生在校內卿卿我我，教官還常送女學生禮物，引起學生在網路熱議「這不是一兩天的事了」、「這個教官只跟漂亮女學生說話」、「看到女生坐在教官大腿」等言論，校方表示，目前已召開性平委員會並進入調查。

校方也強調，該名教官疑似過度關心學生，學生在臉書社團討論得沸沸揚揚，但不盡然符實，不乏加油添醋，校方除進行法定通報外，並將另聘校外專業性平委員協同，秉持毋枉毋縱，在保護學生與老師的情形下，進行專業調查。

根據學生爆料，這名男教官個性風趣，但已經結婚有妻有女，卻與特定女學生關係密切，還常送禮物，禮物甚至被列清單，包括公仔、項鍊、娃娃及服飾，也曾與女學生上課聊天，ㄧ名被其他學生稱為「正宮」的女學生，不僅幫教官拿禮物送其他人，還常常在校園裡公開卿卿我我，被其他學生撞見靠在懷裡及坐在教官的大腿上。

網路批判教官是狼的聲浪外，也有學生認為，教官確實有問題，但女學生態度也該檢討。也有學生援引林奕含例子，但引來學生抨擊「別把這種下流的行為上升到和林奕含受害的例子相提並論」。

校方強調，網傳各種說法都有，目前進入調查中，希望大家不要臆測，校方已另聘校外專業性平委員協同進行專業調查。

(中時 )

學生在臉書熱烈討論。（曹婷婷翻攝）

學生在臉書熱烈討論。（曹婷婷翻攝）