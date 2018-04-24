南市環保局招考清潔臨時人員 報名現場熱鬧滾滾

台南市環保局招考196名清潔臨時人員，24日起在善化區文康育樂中心受理報名時，一大早即吸引大批民眾前往現場報名。（環保局提供）

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台南市政府環保局招考196名清潔臨時人員，24日起在善化區文康育樂中心受理報名時，吸引大批民眾前往，現場熱鬧滾滾。環保局表示，報名時間直到27日中午截止，有意報考民眾請把握機會。

環保局說，24日上午9點不到，就有大批民眾排隊等候報名；有人攜家帶眷，也有三五好友結伴，都希望考上環保局的清潔人員，找到一份穩定的工作。由於報考人數眾多，環保局安排報考人員先抽取號牌，再依號次辦理報名，現場秩序井然，氣氛熱烈。

環保局指出，此次報考清潔臨時人員的資格為年滿16歲以上的中華民國國民，且設籍台南市6個月以上；報名區域分為溪北區、溪南區；報名類組分「一般類組」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」，預計錄取196名。

其中，「特殊身分類組」包含中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶且無工作者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）等四類特殊身分保障名額，約每5名錄取人員即有1名特殊身分人員。

環保局強調，一般類組符合基本報名資格即可報名；駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車等職業駕駛執照。報名區限擇一區，報名類組限擇一組，報名特殊身分類組限擇一類，請勿重複報名，報名截止後即不得要求修改報名資料。

環保局還表示，清潔臨時人員甄選採體能測驗，應考人員需以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。參加測驗者應審慎評估自我體能現況，體力無法負荷者請勿應試。

(中時 )

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