MLB》安杜哈超火燙！洋基得煩惱三壘該擺誰

2018年04月24日 10:04 中時電子報 蔡銘仁

早在春訓時，洋基新星安杜哈(Miguel Andujar)就頻展現強打，讓所有人為之驚艷，儘管他開季不在大聯盟，但沒等待太久，在球隊出現傷兵時重返戰場，截至昨天，已連7場擊出長打，打擊身手兇猛至極，大聯盟記者霍契(Bryan Hoch)直言，「安杜哈已經打得像個明星了！」

這名23歲新星在3A開季，適逢祖瑞(Brandon Drury)受傷，美國時間4月1日就重返大聯盟。起初，他打得並不出色，截至4月11日結束，打擊率僅1成07；不過在那之後，他手感逐漸加溫，截至今天賽前，打擊率升高到3成08、另有2轟。

安杜哈昨對戰藍鳥，單場4打數4安，寫下個人單場安打數新高；今天洋基對上雙城，他更在2下首打席從歐多瑞希(Jake Odorizi)手中轟出陽春炮，比肩兩個大前輩狄馬喬(Joe DiMaggio)和米奇曼托(Mickey Mantle)，成為少數在24歲前，連7場揮出長打的洋基球員。

安杜哈近況火燙，同時祖瑞也即將傷癒歸隊，該把誰擺在三壘，成為洋基甜蜜的負擔。洋基總教練波恩(Aaron Boone)坦言，這確實是個問題，「祖瑞開始比賽，確認傷勢無礙，如果他能通過測試，我們的戰力可以獲得提升，屆時我們會再評估狀況做出決定。」

(中時電子報)