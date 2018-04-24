MLB》安杜哈超火燙！洋基得煩惱三壘該擺誰

安杜哈今天再轟出陽春炮，連續7場有長打。(美聯社)

友善列印
中時電子報

早在春訓時，洋基新星安杜哈(Miguel Andujar)就頻展現強打，讓所有人為之驚艷，儘管他開季不在大聯盟，但沒等待太久，在球隊出現傷兵時重返戰場，截至昨天，已連7場擊出長打，打擊身手兇猛至極，大聯盟記者霍契(Bryan Hoch)直言，「安杜哈已經打得像個明星了！」

這名23歲新星在3A開季，適逢祖瑞(Brandon Drury)受傷，美國時間4月1日就重返大聯盟。起初，他打得並不出色，截至4月11日結束，打擊率僅1成07；不過在那之後，他手感逐漸加溫，截至今天賽前，打擊率升高到3成08、另有2轟。

安杜哈昨對戰藍鳥，單場4打數4安，寫下個人單場安打數新高；今天洋基對上雙城，他更在2下首打席從歐多瑞希(Jake Odorizi)手中轟出陽春炮，比肩兩個大前輩狄馬喬(Joe DiMaggio)和米奇曼托(Mickey Mantle)，成為少數在24歲前，連7場揮出長打的洋基球員。

安杜哈近況火燙，同時祖瑞也即將傷癒歸隊，該把誰擺在三壘，成為洋基甜蜜的負擔。洋基總教練波恩(Aaron Boone)坦言，這確實是個問題，「祖瑞開始比賽，確認傷勢無礙，如果他能通過測試，我們的戰力可以獲得提升，屆時我們會再評估狀況做出決定。」

(中時電子報)

戴資穎IG訴苦：球迷太熱情 我不… NBA》傑倫布朗季後賽表現直逼杜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。