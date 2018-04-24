預防登革熱 北港全面噴藥因應朝天宮香盛期人潮

預防登革熱，北港全面噴藥因應朝天宮香盛期人潮。（張朝欣攝）

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中時
／雲林報導

天氣日漸炎熱蚊蟲滋生，面對登革熱4年1次大流行的可能性，加上北港朝天宮媽祖遶境活動將吸引數萬人參與，北港鎮公所24日展開全鎮噴藥預防登革熱工作，確保民眾與媽祖信眾不受「天狗熱」肆虐。

2015年登革熱造成全台4萬餘人遭感染，200餘人死亡，疫情慘重，北港朝天宮即將進入媽祖聖誕香盛期，鎮公所防患未然，24日展開登革熱防治工作，派人全鎮噴藥消毒，並請民眾清除室外空容器，避免滋生病媒蚊。

北港鎮長張勝智表示，鎮內部分空地閒置未利用，雜草叢生，成為蚊、蠅、蟑螂等病媒的溫床，為防範登革熱入侵，清潔隊特別與專業消毒人員清理空地雜草與垃圾。

張勝智說，最近天氣炎熱，加上這幾天可能會下雨，病媒蚊極易孳生，民眾除了清除空地積水外，也要把容器積水倒掉，以免滋生蚊蟲，若民眾需要加強消毒，可隨時向鎮公所申請。

老一輩民眾指出，登革熱俗稱「天狗熱」，以前的人只知道登革熱會傳染，視為瘟疫的1種，現代科學發達，了解登革熱是藉由蚊子叮咬傳染病毒，只要消滅蚊子與避免蚊子叮咬，即可避免染病。

雲林縣衛生局表示，天氣日漸炎熱，蚊蟲大量滋生，4月開始進入登革熱高峰期，民眾一定要確實進行室內外清掃消毒工作，全縣各鄉鎮市也將陸續噴藥，全面性消除病媒蚊。

(中時 )

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