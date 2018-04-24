縱火釀1死7傷還洗三溫暖 冷血男遭訴

北市中山區龍江路上「順利大樓」，3月1日凌晨發生縱火案，造成1死7傷，張嫌犯案後還悠閒去洗三溫暖，依殺人重罪起訴。（資料照，杜宜諳攝）

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中時

在台北市政府擔任臨時工的59歲男子張建興，與他在中山區龍江路的「順利大樓」租屋處隔壁雅房鄰居，因噪音問題起爭執，一氣之下縱火燒屋尋仇，造成謝姓瘖啞女洗碗工冤死火場，另有7人受傷送醫；張男縱火案後竟悠閒去洗三溫暖，遭警方逮捕；台北地檢署24日依殺人、公共危險等罪起訴張男。

檢警調查，「順利大樓」一樓是全家便利超商，三樓以上為一般住戶，二樓是由經營牛排館的黃峰澤租下，黃改建成5間僅以薄木板作隔間的員工宿舍，以及對外出租的廉價雅房，有3間供在餐廳工作的李姓外甥和2名員工住，另2間租給張男和謝婦。

檢警調查，黃男去年11月以5000元價格租給在西華飯店作洗碗工的謝姓婦人，稍大的一間去年8月以5500元租給張建興。

今年3月1日凌晨1時50分左右，順利大樓二樓竄出火苗，火勢迅速延燒，消防人員使用雲梯車救出14人、疏散26人，有7人嗆傷送醫，控制火勢進入火場搜救，在二樓發現一具焦屍，經查是謝婦。

警消依據被濃煙嗆傷的李姓男房客指證，是張建興在2樓客廳四處潑灑汽油，再用衛生紙引燃縱火，犯後即逃離。警方過濾送醫資料，確認張男不在傷者名單，調閱監視畫面發現他案發前後騎著腳踏車在四周梭巡，縱火後再騎車離去；警方循線追蹤，案發2小時內在南京東路某家三溫暖逮獲張嫌，他當場承認縱火。

據了解，張男得知他的魯莽行為造成無辜的謝婦枉死，表示抱歉；檢方訊後依涉犯殺人等重罪，且有逃亡之虞，將張男聲請羈押獲准。

(中時 )

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