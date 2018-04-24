扯爆！蜜月除了婆婆還要帶「菇類」網友炸樓了

2018年04月24日 10:12 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

蜜月除了婆婆還要帶小姑，網友罵翻。(示意圖/達志影像)

蜜月旅行通常是新婚夫婦享受兩人世界的甜蜜時光，不過繼昨天本報報導一對夫妻因為婆婆跟去蜜月旅行，而且一路在旁瘋狂碎念，導致夫妻離婚後，又有網友在臉書爆料，還有比婆婆跟去更慘的，因為除了婆婆，竟然連小姑也要同行，更扯的是，因為老公要幫婆婆、小姑出旅費，老婆得「自費」。

網友PO出與表妹的對話截圖。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

網友PO出與表妹的對話截圖。(翻攝自臉書《爆怨公社》)

這名網友在臉書《爆怨公社》PO出他與新婚表妹的對話截圖指出，表妹與老公計畫去澳洲或西班牙蜜月旅行，想不到婆婆跟小姑也要一起去，而且老公說「都是一家人沒關係」，更氣的是，表妹還說「我老公說若他媽媽、妹妹也去的話，那我自己的團費就要自己出了，因為他已負擔3個人(自己、婆婆、小姑)，因為小姑現在沒上班」。

由於蜜月旅行瞬間變「家族旅遊」，PO文引起網友炸樓般狂批「悲劇」、「趕快放生」、「不用登記了」、「以後日子難過了…三思！」、「蜜月還要帶菇類？」、「主角變局外人的概念」、「人不要臉天誅地滅」、「就讓他們三個人去」、「趁他們去的時候搬回娘家，寄離婚協議書給他簽，祝他們一家和樂融融」。

(中時電子報)