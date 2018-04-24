疾管署稱麻疹接觸者資料難查 民國黨徐世勳批推諉卸責

民國黨台北市議員徐世勳，在4月9日市長施政報告時，向柯文哲提出麻疹疫情控管中央到地方有嚴重斷層，照片來源：民國黨提供。

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中時電子報

麻疹疫情延燒，虎航群聚事件追蹤人數仍有千人未聯繫上。民國黨北市議員徐世勳質疑中央追蹤接觸者效率不彰，疾管署則回應，旅客資料搜集十分複雜，層層關卡導致資料容易缺漏，其消極態度讓徐痛批，資料調查流程欠缺完善制度已讓麻疹疫情擴大，「如果哪天是SARS怎麼辦？複雜不是推諉卸責的理由，防疫系統就是有漏洞！」

疾管署昨（23）日發新聞稿表示，旅客資料收集過程繁複，無法完整的原因可能為：護照號碼查詢不到身分證資料；內政部資料庫沒有實際居住地與電話項目；疾管署資料不全等，正在和部會協調，尋求解決方案。

面對各式查不到的理由，徐世勳無法接受，他說群聚個案正隨著時間不斷增加，甚至禍及日本，中央過去都沒有建立處理模式，現在卻想用「複雜」掩飾防疫漏洞。他也質疑，國外是用臉部辨識、捺指紋管控出入境人身份，臺灣卻是有護照號碼還找不到身分證資料，「那政府的出入境管理是在搞笑嗎？」

徐世勳強調，資料缺漏的主因，是因為現行法規並未強制要求乘客填寫個人資料，才導致中央對航空安全資料掌握不齊全。他力籲中央，應儘速立法落實航空安全資料的控管，從源頭解決問題，莫再放任疫情無止盡擴大、危害全國人民健康。

(中時電子報)

北市府從中央拿到的417筆追蹤名單中，高達4成是「有地址無電話」，甚至有2筆「電話地址都沒有」，資料缺漏到地方政府也難以追查！

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